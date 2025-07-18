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أحمد بن سعود يحضر العرس الجماعي الـ4 برأس الخيمة

أحمد بن سعود خلال حفل العرس الجماعي (وام)
19 يوليو 2025 01:09

رأس الخيمة (وام)

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حضر الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أمس، حفل العرس الجماعي الرابع لهذا العام، الذي أقيم برعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، بمشاركة 50 عريساً من أبناء الوطن.
وحضر الحفل في قاعة البيت المتوحد بمنطقة إذن في رأس الخيمة، عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد والشخصيات وأبناء القبائل والمدعوين.
وهنأ الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، العرسان بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله عز وجل أن يكلل حياتهم بالرفاه، وأن يرزقهم الذرية الصالحة.
وعبّر العرسان عن سعادتهم بهذه المبادرة المباركة، التي منحتهم الفرصة لتأسيس حياتهم الزوجية في أجواء وطنية راقية، بعيداً عن الأعباء المالية.

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