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3 محطات رئيسية ضمن حملة «الوقاية من الإنهاك الحراري والأمراض»

3 محطات رئيسية ضمن حملة «الوقاية من الإنهاك الحراري والأمراض»
19 يوليو 2025 01:04

الشارقة (الاتحاد)

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أنجزت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة والشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، 3 محطات ضمن حملة «الوقاية من الإنهاك الحراري والأمراض» في إمارة الشارقة، التي تستمر طوال شهري يوليو وأغسطس تحت شعار «سلامتكم غايتنا»، تزامناً مع فترة حظر العمل وقت الظهيرة، لتعزيز الوعي الصحي لدى فئة العمال والعاملين في الوظائف الميدانية بمخاطر التعرض للإنهاك الحراري في الصيف.
استهدفت الحملة أكثر من 4000 فرد، في مواقع متعددة بدءاً من مدينة الشارقة مروراً بمدينة الحمرية ثم مدينة الذيد بالمنطقة الوسطى، عبر تقديم محاضرات تثقيفية حول مخاطر التعرض للإنهاك الحراري وأعراضه، وزيادة الوعي بالإجراءات الوقائية والممارسات السليمة، التي تمنع الوصول إلى مرحلة الإصابة بالإنهاك الحراري ووسائل تقديم الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى إجراء فحوصات طبية ودعم فئة العمال بالوسائل الوقائية اللازمة.
وأكد محمد عبد الله الزرعوني، مدير المكتب التمثيلي للوزارة في الشارقة، أن الحملة تُعد مبادرة إنسانية تعكس قيم المسؤولية المجتمعية بالحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

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