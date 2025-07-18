«زايد الإنسانية» تستضيف محاضرة «من البداية وحتى قيام الاتحاد»

أبوظبي (الاتحاد)

احتفاءً بـ«يوم عهد الاتحاد» المناسبة الوطنية التي توافق 18 يوليو من كل عام، نظمت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، محاضرة بعنوان «اللحظات التاريخية..من البداية وحتى قيام الاتحاد»، تناولت جهود وطموحات الآباء المؤسسين لبناء دولة الإمارات، واللحظات التاريخية الحاسمة في مسيرة الوطن، ومنظومة القيم التي رسخها يوم عهد الاتحاد، وأهمية نقل تلك القيم إلى الأجيال المقبلة.

وأكد المحاضر محمد إسماعيل عبد الله، من الأرشيف والمكتبة الوطنية، أن تاريخ قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في 2 ديسمبر 1971 سبقه الكثير من الأحداث التاريخية الهامة، ومنها «يوم عهد الاتحاد» وما تلاه من محطات لافتة، تشكّل مجتمعةً صورة متكاملة للإرادة القوية والعزيمة والحكمة التي تحلى بها الآباء المؤسسون، طيب الله ثراهم، لتصبح دولتنا على ما هو عليه اليوم من تقدم وازدهار.