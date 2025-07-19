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حمدان بن زايد: مشاركة استثنائية لهيئة البيئة – أبوظبي في منتدى الأمم المتحدة بنيويورك

حمدان بن زايد: مشاركة استثنائية لهيئة البيئة – أبوظبي في منتدى الأمم المتحدة بنيويورك
19 يوليو 2025 13:02

أعلن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، عن مشاركة استثنائية لهيئة البيئة – أبوظبي في منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى في نيويورك.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «مشاركة استثنائية لهيئة البيئة – أبوظبي في منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى في نيويورك، جددنا خلالها التزام دولة الإمارات الراسخ بحماية المحيطات والموارد البحرية، ترجمةً لهدف التنمية المستدامة الرابع عشر».
وأضاف سموه: «نؤمن بأن الحفاظ على النظم البيئية البحرية هو أساس الاستدامة البيئية، ومحور استراتيجي يعزز أمننا الغذائي والمائي، ويجسد ريادة دولة الإمارات في دعم الجهود العالمية وبناء شراكات فعالة تُرسّخ جسور التعاون من أجل مستقبل مستدام لكوكبنا».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن زايد
الإمارات
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