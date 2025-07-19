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علوم الدار

حمدان بن زايد: مهرجان ليوا للرطب منصة وطنية للاحتفاء بتراث النخيل

حمدان بن زايد: مهرجان ليوا للرطب منصة وطنية للاحتفاء بتراث النخيل
19 يوليو 2025 21:38

قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة إن مهرجان ليوا للرطب يمثل منصة وطنية رائدة للاحتفاء بتراث النخيل.
وأوضح سموه، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "أفرحتني زيارة مهرجان ليوا للرطب 2025، الذي يمثل منصة وطنية رائدة للاحتفاء بتراث النخيل، وتعزيز مفاهيم الاستدامة الزراعية".
وأضاف سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان "خلال الزيارة، اطلعت على الجهود المتميزة المبذولة في دعم المزارعين، وتوظيف التقنيات الحديثة في تحسين جودة الإنتاج، إلى جانب البرامج الرامية إلى صون النخلة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من تاريخنا وهويتنا الوطنية".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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