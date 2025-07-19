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حمدان بن زايد: النظم البيئية البحرية محور استراتيجي  لتعزيز أمننا الغذائي والمائي

حمدان بن زايد: النظم البيئية البحرية محور استراتيجي  لتعزيز أمننا الغذائي والمائي
20 يوليو 2025 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بالمشاركة الاستثنائية لهيئة البيئة- أبوظبي في أعمال «منتدى التنمية المستدامة 2025»، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في مقرّها بمدينة نيويورك من 14 حتى 23 يوليو 2025.
وقال سموه، عبر منصة «إكس»، أمس: «مشاركة استثنائية لهيئة البيئة – أبوظبي في منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى في نيويورك، جددنا خلالها التزام دولة الإمارات الراسخ بحماية المحيطات والموارد البحرية، ترجمةً لهدف التنمية المستدامة الرابع عشر».
وتابع سموه: «نؤمن بأن الحفاظ على النظم البيئية البحرية هو أساس الاستدامة البيئية، ومحور استراتيجي يعزز أمننا الغذائي والمائي، ويجسد ريادة دولة الإمارات في دعم الجهود العالمية وبناء شراكات فعالة تُرسّخ جسور التعاون من أجل مستقبل مستدام لكوكبنا».
وتشارك هيئة البيئة- أبوظبي في المنتدى ضمن وفد إماراتي لعرض النموذج التنموي الشامل للدولة، واستكشاف فرص التعاون وعقد مزيد من الشراكات الهادفة إلى تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 على المستوى الدولي.

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