259 ألف مستفيد مـن «حفـظ النعـمة» بالفجيرة

الفجيرة (وام)



نجح مشروع «حفظ النعمة» التابع لجمعية الفجيرة الخيرية، خلال النصف الأول من عام 2025 في الوصول إلى 259 ألف مستفيد، في إنجاز نوعي يعكس ريادة الإمارة في العمل الخيري المستدام.

وأكد يوسف راشد المرشودي، مدير عام الجمعية، أن المشروع، الذي بات نموذجاً وطنياً يحتذى به، يجسّد رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التكافل الاجتماعي وصون كرامة الإنسان، من خلال جمع فائض الطعام من المناسبات والفنادق والمؤسسات، وإعادة توزيعه على الأسر المتعففة والمستفيدين وفق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية، بالشراكة مع مختلف القطاعات والمتطوعين.

وشدد على أن الجمعية عززت وصول المساعدات بكرامة إلى المستفيدين عبر نشر 88 وحدة توزيع طعام مبرّدة «حفظ النعمة» في مواقع استراتيجية في المساجد والأحياء السكنية في الفجيرة ودبا، بما يضمن وصول المستفيدين إليها بسهولة وفي أجواء تحفظ خصوصيتهم.

وأضاف: «نواصل تطوير المشروع واستحداث آليات ذكية وتوسيع شراكاتنا لضمان استدامته وتعزيز أثره المجتمعي، بما يواكب تكريس ثقافة حفظ النعمة والحد من الهدر الغذائي».