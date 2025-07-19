الأحد 20 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«التنمية الأسرية» تنظم ملتقى حوارياً مع كبار المواطنين في مركز غياثي

جانب من أعمال الملتقى (من المصدر)
20 يوليو 2025 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت مؤسسة التنمية الأسرية، ممثلة بمركز غياثي المجتمعي، ملتقى حوارياً بعنوان «تقييم احتياجات كبار المواطنين من مؤسسة التنمية الأسرية»، وذلك في إطار سلسلة الملتقيات الحوارية التفاعلية التي تُنفذها المؤسسة خلال عام 2025، والهادفة إلى تعزيز مشاركة كبار المواطنين في تطوير الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم، حيث نفذت المؤسسة 8 ملتقيات.
وشهد الملتقى، حضور مجموعة من كبار المواطنين وجلسائهم، حيث تم توزيعهم على مجموعات نقاشية لإتاحة الفرصة للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم، وذلك باستخدام منهجية علمية مدروسة، أشرف على تنفيذها فريق تم تأهيله مسبقاً من قِبل إدارة الدراسات والبحوث بالمؤسسة.
وقد تمحورت النقاشات حول تقييم الخدمات الحالية في المركز، وتحديد الاحتياجات الفعلية للمشاركين، حيث عبّر كبار المواطنين عن رغبتهم في استمرار الأنشطة المفعّلة في المركز، مثل حصص تحفيظ القرآن الكريم، وورش الحرف اليدوية، والحصص الرياضية والتعليمية، كما طالبوا بتوفير ممرضة بدوام كامل، وصالة رياضية حديثة، ومجلس يتيح لهم التواصل الاجتماعي في بيئة مريحة وآمنة.
وأكد عبد الرحمن البلوشي، مدير دائرة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي في مؤسسة التنمية الأسرية، أن النقاشات أظهرت مؤشرات أولية على رضا المشاركين عن مستوى الخدمات المقدمة، خصوصاً البرامج المرتبطة بمنتدى سعادتي والمنتدى الصحي، لما لها من دور مهم في تحسين نمط حياتهم ودعم صحتهم النفسية والاجتماعية.

تطوير الخدمات 
وأشارت منيرة ماجد آل علي، مديرة إدارة الدراسات والبحوث في مؤسسة التنمية الأسرية، إلى أهمية مواصلة تنظيم مثل هذه الملتقيات الحوارية بشكل منتظم، باعتبارها أداة استراتيجية للتواصل الفعال مع كبار المواطنين وجلسائهم، تمكن المؤسسة من الاستماع المباشر إلى آرائهم ومقترحاتهم، وتعزّز من إشراكهم في عملية تطوير الخدمات وتصميم البرامج التي تلبي احتياجاتهم الفعلية، مؤكدة أن هذه اللقاءات تُجسد نهج المؤسسة القائم على الشراكة المجتمعية والاستجابة المستمرة لتطلعات الفئات المستهدفة.
وأوضحت أن نتائج هذه الملتقيات ستخضع لتحليل ودراسة معمقة من قِبل الفرق المختصة، بما يُسهم في تطوير الخدمات وتوسيع نطاقها، لضمان تقديم تجربة شاملة تستجيب لاحتياجات كبار المواطنين وتُسهم في تحسين جودة حياتهم، مشددة على أهمية الاستمرار في التواصل الفعّال مع كبار المواطنين، لقياس مدى استفادتهم وتعزيز ارتباطهم بالمؤسسة، مع مواصلة طرح الفعاليات والأنشطة وتطويرها، لاسيّما في ضوء ما أظهرته دراسات الأثر من نتائج إيجابية في دعم صحتهم النفسية والجسدية، وتعزيز اندماجهم المجتمعي.

أخبار ذات صلة
كبار المواطنين: 18 يوليو.. عهد يتجدد ومسؤولية عبر الأجيال
كبار المواطنين.. «ما عليكم باس»
مؤسسة التنمية الأسرية
غياثي
كبار المواطنين
التنمية الأسرية
الخدمات الاجتماعية
آخر الأخبار
شعار شرطة أبوظبي
الترفيه
تنبيه عاجل من شرطة أبوظبي
اليوم 18:33
مسلحون خلال مواجهات في مدينة السويداء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
سوريا.. جهود مكثفة لتثبيت وقف القتال في السويداء
20 يوليو 2025
فلسطينيون يجمعون إمدادات إغاثية من مؤسسة غزة الإنسانية في رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني لـ«الاتحاد»: تداعيات إنسانية خطيرة لنقص المساعدات في القطاع
20 يوليو 2025
«البرلمان العربي» يدين تصعيد إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني
الأخبار العالمية
«البرلمان العربي» يدين تصعيد إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني
20 يوليو 2025
جنود لبنانيون يقفون أمام مبنى البرلمان في بيروت (أرشيفية)
الأخبار العالمية
لبنان.. دعوات إلى تشكيل كتل موحدة تضمن سيادة الدولة
20 يوليو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©