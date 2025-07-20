"شرطة دبي" تطيح بـ "عصابة استثمار وهمي"

تمكن فريق مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من الإطاحة بعصابة امتهنت الاحتيال الإلكتروني، عبر الترويج لاستثمارات وهمية في مجال التداول والاستثمار، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد عمليات رصد وتحقيق مُكثفين.

وحول تفاصيل القضية التي تنشرها شرطة دبي ضمن حملتها التوعوية المُستمرة "كن واعياً للاحتيال"، أوضحت أن إلقاء القبض على العصابة جاء بعد تلقي بلاغات من عدد من الضحايا، أفادوا بتعرضهم لعمليات خداع من قبل أفراد العصابة الذين تواصلوا معهم هاتفياً، مدّعين أنهم يُمثلون منصات تداول واستثمار إلكترونية موثوقة.

وأوضحت شرطة دبي أن العصابة أوهمت الضحايا بإمكانية تحقيق أرباح مرتفعة وسريعة، لتتمكن من الاستيلاء على أموالهم بعد أن يتم تحويل المبالغ إلى حسابات خارج الدولة، مُشيرة إلى أنه تم تحديد هوية المتورطين ومواقعهم، وإلقاء القبض عليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

وأهابت شرطة دبي بأفراد المجتمع توخي الحيطة والحذر من التعامل مع أي جهات أو أفراد يروجون لاستثمارات غير مرخصة أو يطلبون فتح حسابات بنكية وتحويل أموالهم إليها، مؤكدة أن الجهات المرخصة فقط هي المخولة بتقديم الخدمات الاستثمارية داخل الدولة.

كما دعت شرطة دبي الجمهور إلى الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة من خلال منصة «eCrime» الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية، وعبر تطبيق شرطة دبي، أو الاتصال على الرقم 901، مُشددة على أهمية التحقق من صحة أي عروض استثمارية قبل اتخاذ أي خطوة مالية.