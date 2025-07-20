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الإمارات تشارك بجناح وطني في المعرض الدولي لصناعة الدفاع بتركيا

الإمارات تشارك بجناح وطني في المعرض الدولي لصناعة الدفاع بتركيا
20 يوليو 2025 13:51

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة بجناح وطني متكامل في الدورة السابعة عشرة من المعرض الدولي لصناعة الدفاع (IDEF 2025)، الذي تستضيفه مدينة إسطنبول بجمهورية تركيا خلال الفترة من 22 إلى 27 يوليو 2025.

تأتي هذه المشاركة لتجسّد الرؤية السيادية للدولة في بناء قطاع دفاعي وطني متقدّم، تقوده مؤسسات تمكين صناعي تمتلك الخبرة والاختصاص.

ويتولى مجلس التوازن للتمكين الدفاعي "توازن" الإشراف المباشر على تنظيم الجناح الوطني، انسجاما مع دوره المحوري في دعم وتمكين الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها على الساحة العالمية.

ويضم الجناح مجموعة من أبرز الشركات الوطنية العاملة في قطاع الدفاع والتكنولوجيا، من بينها مجموعة "إيدج"، و"كالدس"، وشركة "كابيتال إيفنتس" التي تستعرض من خلال مشاركتها الاستعدادات الجارية لتنظيم معرضي "آيدكس" و"نافدكس" 2027.

كما يشارك مجمع توازن الصناعي (TIP) بدور محوري في هذا الحدث، حيث يسلّط الضوء على خطته التوسعية الاستراتيجية الرامية إلى تطوير بيئة صناعية متقدمة ومحفزة، واستعراض قدراته كمنصة وطنية لجذب الاستثمارات الصناعية الدفاعية، واستقطاب الشركات العالمية المتخصصة في التصنيع عالي التقنية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز صناعي رائد على مستوى المنطقة.

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وقال مطر علي الرميثي، رئيس قطاع شؤون الصناعة الدفاعية والأمنية في توازن: تأتي مشاركتنا في معرض IDEF 2025 امتدادا لاستراتيجيتنا في بناء شراكات صناعية استراتيجية، وتعزيز جسور التعاون مع كبرى الأسواق الدفاعية الإقليمية والدولية، مؤكدا أن تركيا تعد شريكا مهما في السعي المشترك نحو الابتكار وتطوير منظومات دفاعية عصرية وفعالة.

وأضاف أن مجلس التوازن للتمكين الدفاعي يواصل بدعم من القيادة الرشيدة جهوده في دعم وتمكين الصناعات الدفاعية الوطنية، وتعزيز تنافسيتها عالميا، من خلال الانفتاح على أحدث التقنيات، وتوسيع شبكة الشراكات، والاستثمار في الكفاءات الوطنية المؤهلة.

وأشار الرميثي إلى أن هذه المشاركة تندرج ضمن إطار الخطة الاستراتيجية 2025 - 2028 التي أطلقها المجلس مؤخرا، والرامية إلى تطوير منظومة صناعية دفاعية متكاملة ومبنية على التمكين الصناعي، واعتماد التكنولوجيا المتقدمة، وجذب وتطوير المواهب الوطنية، إلى جانب تعميق التعاون الدولي، بما يدعم التنوع الاقتصادي ويعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للصناعات الدفاعية والأمنية.

وتُجسّد مشاركة الجناح الوطني لدولة الإمارات في هذا الحدث الدولي البارز، الذي يُصنّف رابع أكبر معرض دفاعي في العالم من حيث عدد العارضين، طموح الدولة في ترسيخ موقعها الريادي في مجالات الابتكار الدفاعي، والتكنولوجيا السيادية، والاقتصاد القائم على المعرفة والاستدامة.

المصدر: وام
الصناعات الدفاعية
الإمارات
تركيا
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