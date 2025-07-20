ارتفاع الحرارة واحتمال سقوط أمطار غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار.

كما يشهد الطقس ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، مع رطوبة خلال الليل وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة لتشكل الضباب الخفيف.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار تكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، قد تصل إلى 40 كم/س.

يكون الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:09 والثاني عند الساعة 21:32، والجزر الأول عند 13:42 والثاني عند الساعة 05:45.

أما بحر عمان، فيكون خفيفا إلى متوسط الموج. وسيحدث المد الأول عند الساعة 17:36 والثاني عند الساعة 08:29، والجزر الأول عند الساعة 12:33 والثاني عند الساعة 01:13.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 33 70 20

دبي 44 33 75 20

الشارقة 42 32 75 20

عجمان 42 32 75 25

أم القيوين 42 33 75 20

رأس الخيمة 44 33 65 20

الفجيرة 35 31 85 70

العـين 47 33 65 15

ليوا 48 39 80 20

الرويس 40 33 85 25

السلع 42 32 85 25

دلـمـا 40 32 90 20

طنب الكبرى 37 33 90 35

طنب الصغرى 37 33 90 35

أبو موسى 36 33 90 35.