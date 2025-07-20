«الشارقة للأمن السيبراني» يطلع على أنظمة «المدينة الآمنة»

أبوظبي (الاتحاد)



زار وفد من مركز الشارقة للأمن السيبراني، إدارة المدينة الآمنة بشرطة أبوظبي، واطلع على الإنجازات الريادية والأنظمة الحديثة التي تطبقها في توظيف الذكاء الاصطناعي، وتعزيز المنظومة الأمنية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

واستقبل المقدم أحمد سرور الشامسي، نائب مدير إدارة المدينة الآمنة بشرطة أبوظبي، الوفد الزائر برئاسة عبد الناصر عبيد بوخاطر، مدير مركز الشارقة للأمن السيبراني، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في تبادل الخبرات وتطوير آفاق العمل المشترك، لا سيما في مجالات التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة الأنظمة الأمنية.

واستمع الوفد إلى عرض تفصيلي حول آليات العمل المتبعة في إدارة المدينة الآمنة، واطلع على البنية التقنية المتقدمة ونظم الرقابة الإلكترونية، وسبل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم القرارات الأمنية، بما يعزز من كفاءة الاستجابة وجودة الأداء، وتعرف الوفد على التقنيات الحديثة المرتبطة بالأبراج والكاميرات وأنظمة التتبع الجغرافي، إضافة إلى النماذج الذكية المعتمدة في تحليل البيانات والمراقبة الذكية المعمول بها.



تثمين

ثمن الوفد الزائر، الإنجازات التطويرية والجهود الابتكارية التي حققتها شرطة أبوظبي، مؤكدين أهمية تطوير الشراكات الحكومية، وتبني المبادرات التقنية المشتركة، وتبادل الخبرات لما له من أثر إيجابي في تعزيز العمل المؤسسي. وجرى في ختام الزيارة تسليم الوفد درع تذكاري.