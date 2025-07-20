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علوم الدار

«تريندز» يشارك بفعالية في «أسبوع العين للشباب 2025»

صورة جماعية للمشاركين في الفعالية (من المصدر)
21 يوليو 2025 02:06

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار التزامه الراسخ بدعم وتمكين الشباب، شارك مكتب «تريندز» للبحوث والاستشارات في منطقة العين، بفعالية في «أسبوع العين للشباب 2025»، الذي أُقيم تزامناً مع اليوم العالمي لمهارات الشباب، وشهد حضوراً واسعاً من الشباب والمهتمين بالتنمية البشرية والبحث العلمي.
وقد جاءت مشاركة المكتب في سياق رؤيته الهادفة إلى تعزيز الوعي البحثي، وبناء القدرات، وتحفيز الكفاءات الشابة على الانخراط في العمل المعرفي والاستراتيجي، عبر مجموعة من الفعاليات وورش العمل التي ركزت على تنمية المهارات المستقبلية، وصقل التفكير التحليلي والنقدي، وإبراز أهمية مراكز الفكر في دعم وتمكين الشباب والمجتمعات.
وشملت مشاركة «تريندز» في الفعالية عرضاً للدراسات والمنشورات البحثية، إلى جانب حوارات مفتوحة نظمها باحثو المكتب مع عدد من الشباب، كما قدم فريق مكتب العين عروضاً تعريفية ببرامج التدريب البحثي، ومبادرات التمكين الأكاديمي والمجتمعي التي يطلقها المركز، مع التركيز على أهمية دمج الشباب في عملية الإنتاج المعرفي وتوجيه طاقاتهم نحو المساهمة الفاعلة في صناعة المستقبل.
وفي تصريح بالمناسبة، أعربت الباحثة وردة المنهالي، مديرة مكتب «تريندز» في منطقة العين، عن فخرها بأن يكون المكتب جزءاً من أسبوع العين للشباب، الذي يعكس روح المبادرة والابتكار في مجتمعنا، ويضع الشباب في قلب مسيرة التنمية.

تعزيز التفاعل
وأضافت المنهالي أن مكتب العين يسعى ليكون نافذة «تريندز» على المجتمع، ومنصة حيوية لتعزيز التفاعل مع الطلبة والباحثين والمؤسسات الأكاديمية، وسيواصل من خلاله دعم المبادرات الوطنية المعنية بتمكين الشباب وتنمية مهاراتهم.

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