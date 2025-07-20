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علوم الدار

السفيرة الأميركية تشيد بـ «ليوا للرطب»

مارتينا سترونغ خلال زيارتها المهرجان
21 يوليو 2025 02:06

أبوظبي (وام) 

أشادت مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة، بمهرجان ليوا للرطب في دورته الـ21، المقام حالياً في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.
وأعربت سترونغ، خلال زيارتها للمهرجان، عن إعجابها الكبير بهذا الحدث المميز الذي يتيح للزوار فرصة التعرف على الرطب ومختلف المنتجات التي تُصنع من شجرة النخيل، مشيرة إلى أنها اكتسبت معرفة واسعة حول الحرف التقليدية والمأكولات المحلية.
كما نوهت بالمحتوى المعرفي القيّم الذي يقدمه المنظمون، وبالجهود الكبيرة التي يبذلونها في تنظيم هذه المهرجانات التراثية المتنوعة، والتي تتيح للزوار فرصة الاطلاع على هذا التنوع الثقافي الذي يجمع بين الماضي والحاضر.
وخلال جولتها، اطلعت سترونغ على عدد من المشاركات في مسابقات مزاينة الرطب والفاكهة، وتعرفت على تفاصيل آلية التسليم، ومراحل التحكيم، وإعلان النتائج.
كما زارت مختلف الأجنحة والأركان المقامة في موقع المهرجان، بما في ذلك أجنحة الجهات الحكومية والخاصة، وسوق الرطب، وركن فسائل النخيل، والأدوات الزراعية، وركن «حشمة المرأة وأناقتها»، إلى جانب السوق الشعبي والحرف اليدوية.
وقامت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة بزيارة جناح هيئة أبوظبي للتراث، واطلعت على مجموعة من إصدارات الكتب، وأبرز البرامج الثقافية والمهرجانات التراثية التي تُنظم على مدار العام.

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