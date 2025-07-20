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علوم الدار

ليوا للرطب يبدأ في استلام مشاركات بومعان اليوم

خلال تكريم الفائزين (من المصدر)
21 يوليو 2025 02:06

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تبدأ، اليوم، لجان التحكيم في مهرجان ليوا للرطب باستلام مشاركات المزارعين الراغبين في خوض منافسات بومعان، التي يتوقع أن تشهد منافسة قوية بين المزارعين، نظراً لما تتميز به تلك الفئة من شهرة بين أصحاب المزارع، اذ يحرص الجميع على تحقيق مراكز متقدمة في تلك المسابقة.
وخصَّصت اللجنة المنظمة للمهرجان، 15 جائزة لكلٍّ من مسابقة الشيشي وبومعان والخنيزي والفرض والزاملي بقيمة 367 ألف درهم لكلِّ مسابقة، يحصل فيها الفائز الأول على 100 ألف درهم، والثاني على 75 ألف درهم، والثالث على 40 ألف درهم.
ويمتاز صنف بومعان بثمار متوسطة الحجم بيضوية قصيرة وأحياناً شبيهة بالقلب، ذات لون ذهبي وقمع كبير الحجم مائل قليلاً، وتدوم ثماره طويلاً وتصلح للتصنيع تمراً، يفضل جنيه رطباً وفي مرحلة الرطب الهامد. 
وينضج  بومعان في وسط الموسم، وتنتشر زراعته في الإمارات على نطاق واسع في إمارات الدولة كافة، ويتركز في مزارع نخيل إمارة أبوظبي في مدينة زايد ومحاضر ليوا والخزنة وسويحان والعين، وهو صنف ذو جودة ممتازة وتنتج النخلة منه سنوياً من 70 إلى 50 كيلوجراماً. 
وأعلنت لجنة التحكيم نتائج الفائزين في فئة التين الأصفر، التي أسفرت عن فوز سعيد خلفان خادم حرموص المنصوري بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني عبدالله راكان مكتوم أحمد القبيسي، وفي المركز الثالث سيف محمد سيف محمد المنصوري، وفي المركز الرابع حارب محمد غنام الهاملي، وفي المركز الخامس محمد شمل إبراهيم المعمري.  وأسفرت نتائج فئة التين الأحمر، عن فوز حارب محمد غنام الهاملي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني نادر عبيد سالم مردد، وفي المركز الثالث راشد محمد راشد مبارك الخييلي، وفي المركز الرابع هادف محمد راشد مبارك الخييلي، وفي المركز الخامس عبدالله خلف هلال راشد المزروعي.

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منتجات زراعية وغذائية من  مزارع ليوا 
استعرض المواطن صالح محمد بن يعروف المنصوري، مجموعة من المنتجات الزراعية التي تم إنتاجها في مزارع ليوا، بجانب المنتجات الغذائية المستخرجة من منتجات مزرعته، والتي تنوعت بين المخبوزات والمربى، وغيرها من المنتجات الأخرى.
ويحرص المنصوري، المتخصص في الزراعة المائية، على متابعة كل جديد في مجال الزراعة، ويسعى دائماً للاستفادة من الابتكارات الزراعية والتقنيات الحديثة التي يتم استعراضها خلال مهرجان ليوا للرطب، كما يبحث عما هو جديد في كل مكان يرى فيه إمكانية الحصول على تقنيات جديدة في مجال الزراعة، موضحاً أنه يقوم بعمل تجارب داخل مزرعته من خلال استنباط سلالات جديدة من المزروعات غير المنتشرة داخل الدولة والعمل على إنجاح زراعتها في البيئة المحلية، معتمداً على طريقة الزراعة المائية التي يمكن التحكم فيها من خلال درجة الحرارة وكميات المياه والغذاء المقدمة للنبات.
وأضاف المنصوري أنه نجح في زراعة منتجات عديدة من الفاكهة والقمح والشعير داخل مزارع ليوا، وقام باستخدام هذه المنتجات في إنتاج مواد غذائية مثل المخبوزات، باستخدام القمح المزروع في مزرعته بليوا، وكذلك بعض المنتجات الأخرى، وهو يشعر بسعادة كبيرة في نجاح هذه الفكرة التي يمكن أن تحقق مردوداً اقتصادياً كبيراً، لو تم استغلالها بشكل أفضل ومتميز.

«التواجد البلدي» 
مع انطلاق مهرجان ليوا للرطب 2025، وتزامناً مع أهداف عام المجتمع، ينظم فريق التواجد البلدي ببلدية منطقة الظفرة، العديد من الفعاليات والأنشطة والمبادرات المجتمعية التي تهدف إلى تعزيز الروابط الأسرية وتشجيع العمل التطوعي والخدمة المجتمعية، والاحتفاء بالتنوع الثقافي والتسامح، بالإضافة إلى تمكين الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع، وإبراز الموروث الثقافي والتراثي، والذي يعكس أصالتنا، وتعزيز دور الثقافة الإماراتية في ترسيخ قيم الهوية الوطنية. حيث تم إطلاق مبادرة خرايف ليوا، التي تتضمن تقديم فوالة من الرطب للزوار وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، في بادرة تعكس كرم المجتمع الإماراتي وحفاوة الترحيب بضيوف المهرجان، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات ترفيهية وتوعوية يومية على مسرح المهرجان، يتم خلالها تقديم جوائز قيمة على الفائزين وتعزيز الوعي بالمحافظة على المظهر العام.

مهرجان ليوا للرطب
الظفرة
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الزراعة
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