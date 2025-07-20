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علوم الدار

1.5 مليون درهم لدعم المبادرات الصحية في دبي

1.5 مليون درهم لدعم المبادرات الصحية في دبي
21 يوليو 2025 02:06

دبي (الاتحاد)

أعلنت جمعية دبي الخيرية، عن تخصيص مبلغ 1.5 مليون درهم لدعم مبادرات وبرامج دبي الصحية، ويشمل التبرع، مؤسسة الجليلة، ذراع العطاء لـ «دبي الصحية»، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ذراع التعلم والاكتشاف.
وقد خُصص المبلغ بواقع مليون درهم لدعم برنامج «عاون»، التابع لمؤسسة الجليلة والمعني بتوفير الرعاية الطبية للمرضى المقيمين في دولة الإمارات ممن لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج، و500 ألف درهم موجهة لبرنامج المنح الدراسية الطبية، لطلبة جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.
جرى تقديم الدعم المالي خلال لقاء رسمي في مقر «دبي الصحية»، بحضور كل من: أحمد إبراهيم السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، والدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة، إلى جانب مصطفى كرم، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية دبي الخيرية، والمهندس عادل عبيد السويدي، عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق لجمعية دبي الخيرية.
وقال أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية: «نحن فخورون بتقديم هذا الدعم لمؤسسة الجليلة وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، لما لهما من دور حيوي ورائد في الارتقاء بالقطاع الصحي في الدولة، وهذا التخصيص ليس مجرد دعم مالي، بل هو تجسيد لشراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز جودة حياة الأفراد والنهوض بالتنمية الاجتماعية في إمارة دبي».
من جهته، أعرب الدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة، عن فخره بالشراكة المتواصلة مع جمعية دبي الخيرية، بما يؤكد تضافر الجهود لتوسيع نطاق العمل الخيري والإنساني، مثمناً دورها في دعم جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في مجالي المنح الدراسية والبحث العلمي، ليجسد هذا التعاون التزاماً مشتركاً للارتقاء بصحة الإنسان، وتمكين المعرفة باعتبارها إحدى الركائز الجوهرية للنهوض بالقطاع الطبي.

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