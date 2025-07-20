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علوم الدار

وكالة أنباء الإمارات تشارك في المنتدى الإعلامي العالمي الثالث بأذربيجان

حكمت حاجييف خلال افتتاح المنتدى (وام)
21 يوليو 2025 02:06

شوشا - أذربيجان(وام) 

انطلقت أمس، فعاليات المنتدى الإعلامي العالمي الثالث في مدينة شوشا بجمهورية أذربيجان، بمشاركة وكالة أنباء الإمارات إلى جانب نخبة من المؤسسات الإعلامية الدولية، وذلك تحت عنوان «التحولات الرقمية: تعزيز مرونة المعلومات والإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي».
وشهد المنتدى، الذي يأتي انطلاقه تزامنا مع احتفال الإعلام الأذربيجاني بالذكرى السنوية الـ 150 على تأسيسه، كلمة ألقاها حكمت حاجييف، مساعد الرئيس الأذربيجاني رئيس قسم شؤون السياسة الخارجية في الإدارة الرئاسية، قال فيها إن مدينة شوشا التي تستضيف المنتدى الإعلامي العالمي الثالث تعد مهد الثقافة الأذربيجانية والذاكرة التاريخية للشعب ومصدر إلهامه، نشأ منها العديد من الناشرين والكتاب والمفكرين الذين ساهموا في إبراز التراث الثقافي والعلمي لبلاده.
مستقبل الإعلام
وأشار حاجييف إلى أن دعوة الممثلين عن وسائل الإعلام من مختلف بلدان العالم إلى المنتدى تهدف إلى تبادل الأفكار والرؤى المبتكرة حول مستقبل الإعلام وتقنياته الذكية. 
وبعد حفل الافتتاح، واصل المنتدى أعماله عبر جلسة حوارية بعنوان «المقاربات المبتكرة: الثقافة الإعلامية في العصر الرقمي»، كما تضمن البرنامج زيارات للمشاركين إلى محافظة أغدام ومدينة لاتشين. وعقدت وكالة الأنباء الأذربيجانية (اذرتك)، جلسة مغلقة بعنوان «مرور 105 أعوام على (أذرتك): الماضي، الحاضر، المستقبل في العلاقات»، شارك فيها العديد من وكالات الأنباء المتواجدة في المنتدى، وتناولت استخدامات الذكاء الاصطناعي في وكالات الأنباء. وتتواصل أعمال المنتدى حتى 21 يوليو الجاري بحضور نحو 140 مشاركاً من 52 بلداً بينهم ممثلو أكثر من 30 وكالة أنباء، و7 منظمات دولية ونحو 80 مؤسسة إعلامية إلى جانب خبراء ومسؤولين وممثلي وسائل الإعلام الأذربيجانية.

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