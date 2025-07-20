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علوم الدار

27 جامعة تنضم إلى مبادرة «الاعتراف التلقائي» بالمؤهلات

المبادرة توفر بيئة تعليمية أكثر مرونة وفعالية (من المصدر)
21 يوليو 2025 02:07

دينا جوني (أبوظبي) 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن انضمام 17 جامعة رئيسة في الدولة إلى مبادرة «الاعتراف التلقائي» بالمؤهلات الجامعية الصادرة من داخل الدولة، في حين تستعد 10 جامعات وطنية أخرى للانضمام خلال المرحلة المقبلة، وذلك ضمن جهود الوزارة لتبسيط الإجراءات الإدارية وتطوير منظومة التعليم العالي، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية».
وتمثل هذه المبادرة نقلة نوعية في آليات الاعتراف الأكاديمي، إذ تهدف إلى اعتماد نظام تلقائي وموحد للاعتراف بالمؤهلات الجامعية بين مؤسسات التعليم العالي الوطنية، من دون الحاجة إلى مراجعات أو تقييمات فردية، مما يسهم في تسريع إجراءات اعتماد المؤهلات وتسهيل انتقال الطلبة بين الجامعات داخل الدولة، سواء لاستكمال الدراسة أو لمتابعة المسارات المهنية.
وتوفر المبادرة بيئة تعليمية أكثر مرونة وفعالية، من خلال تقليص الوقت والجهد المبذولين في الإجراءات الإدارية، وتمكين الطلبة من التركيز على مسيرتهم الأكاديمية من دون عوائق بيروقراطية. كما تعزز هذه الخطوة فرص التعاون الأكاديمي والتبادل الطلابي بين الجامعات، وتفتح آفاقاً جديدة لتطوير البرامج المشتركة وتوسيع نطاق الخيارات التعليمية أمام الطلبة.

استراتيجية شاملة 
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أكدت أن المبادرة تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة النظام التعليمي وضمان جودة المخرجات، من خلال سياسات مبتكرة تدعم التحول الرقمي وتواكب أفضل الممارسات العالمية، كما تسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز إقليمي ودولي رائد في التعليم العالي، عبر بيئة تعليمية حديثة ومرنة تستجيب لاحتياجات المستقبل ومتطلبات سوق العمل.
وتدعم المبادرة تحقيق تكامل أكبر بين مؤسسات التعليم العالي، من خلال توحيد الإجراءات المرتبطة بالاعتراف الأكاديمي، وتشجيع بناء شراكات وبرامج تعليمية مرنة ومشتركة بين الجامعات. كما تحقق رؤية الدولة في التحول الرقمي وتحديث الخدمات الحكومية، بما يعزز من تنافسية مؤسسات التعليم العالي الوطنية وجودة مخرجاتها الأكاديمية. وتعكس مبادرة «الاعتراف التلقائي» التزام الوزارة بتوفير رحلة تعليمية سلسة ومتكاملة للطلبة، ترتكز على التميز والكفاءة، وتواكب تطلعات الدولة نحو الريادة في مجالات التعليم والمعرفة.

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