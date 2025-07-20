أحمد بن حميد يعتمد «تقييم وتصنيف الوظائف بحكومة عجمان»

عجمان (وام)



أصدر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، قراراً باعتماد الإصدار الثاني من نظام تقييم وتصنيف الوظائف في حكومة عجمان، وذلك تماشياً مع المتغيرات الوظيفية الحديثة واحتياجات الجهات الحكومية، وبهدف رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز العدالة والشفافية في تصنيف الوظائف.

ونص القرار على تولي دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان الإشراف الكامل على تنفيذ النظام، من خلال إصدار الأدلة والنماذج والقرارات التنفيذية، ومتابعة التطبيق في الجهات الحكومية؛ ورفع التقارير الدورية متضمنة التحديات والتوصيات.

كما نص القرار على إلغاء أي أنظمة أو قرارات سابقة تتعارض مع أحكامه، فيما يخص تقييم وتصنيف الوظائف.