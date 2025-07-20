الإثنين 21 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أحمد بن حميد يعتمد «تقييم وتصنيف الوظائف بحكومة عجمان»

أحمد بن حميد يعتمد «تقييم وتصنيف الوظائف بحكومة عجمان»
21 يوليو 2025 02:06

عجمان (وام) 

أصدر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، قراراً باعتماد الإصدار الثاني من نظام تقييم وتصنيف الوظائف في حكومة عجمان، وذلك تماشياً مع المتغيرات الوظيفية الحديثة واحتياجات الجهات الحكومية، وبهدف رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز العدالة والشفافية في تصنيف الوظائف.
ونص القرار على تولي دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان الإشراف الكامل على تنفيذ النظام، من خلال إصدار الأدلة والنماذج والقرارات التنفيذية، ومتابعة التطبيق في الجهات الحكومية؛ ورفع التقارير الدورية متضمنة التحديات والتوصيات.
كما نص القرار على إلغاء أي أنظمة أو قرارات سابقة تتعارض مع أحكامه، فيما يخص تقييم وتصنيف الوظائف.

أخبار ذات صلة
«مواهب عجمان» ينطلق غداً ضمن «صيفنا سعادة»
أحمد بن حميد: «يوم عهد الاتحاد» مرحلة مضيئة في تاريخ دولتنا
أحمد بن حميد
أحمد بن حميد النعيمي
عجمان
دائرة الموارد البشرية
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي يقتحم عرين الأولمبياد ويظفر بالذهب
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يقتحم عرين الأولمبياد ويظفر بالذهب
اليوم 20:31
وزير خارجية المجر لـ «مركز الاتحاد للأخبار»: زيارة محمد بن زايد أضافت زخماً جديداً لعلاقاتنا المتنامية
علوم الدار
وزير خارجية المجر لـ «مركز الاتحاد للأخبار»: زيارة محمد بن زايد أضافت زخماً جديداً لعلاقاتنا المتنامية
21 يوليو 2025
الظاهري: تمكين دور المجتمع في إدارة النفايات وحماية البيئة محرك أساسي نحو التحول المستدام
علوم الدار
الظاهري: تمكين دور المجتمع في إدارة النفايات وحماية البيئة محرك أساسي نحو التحول المستدام
21 يوليو 2025
نهيان بن مبارك: أبناء وبنات الوطن هم الثروة الحقيقية وعماد المستقبل
علوم الدار
نهيان بن مبارك: أبناء وبنات الوطن هم الثروة الحقيقية وعماد المستقبل
21 يوليو 2025
مشاركون خلال الملتقى (تصوير: علي عبيدو)
علوم الدار
«الملتقى الصيفي 2025» يرسخ الانتماء وينمي مهارات النشء
21 يوليو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©