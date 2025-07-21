الإثنين 21 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سفينة "خليفة الإنسانية" تغادر الإمارات محملة بـ 7166 طناً من المساعدات العاجلة إلى غزة

سفينة "خليفة الإنسانية" تغادر الإمارات محملة بـ 7166 طناً من المساعدات العاجلة إلى غزة
21 يوليو 2025 09:39

أبحرت اليوم من ميناء خليفة "كيزاد" في أبوظبي، سفينة خليفة للمساعدات الإنسانية الثامنة ضمن عملية "الفارس الشهم"، متجهة إلى ميناء العريش في جمهورية مصر العربية، تمهيداً لإدخال شحنتها من المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، في إطار الدعم الإنساني المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات للأشقاء الفلسطينيين.

وتُعد سفينة "خليفة"رقم 8 هي أكبر سفينة مساعدات إنسانية ترسلها دولة الإمارات حتى الآن، حيث تبلغ حمولتها الإجمالية 7166 طنا من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية المتنوعة.

أخبار ذات صلة
غزة على أعتاب «الموت الجماعي» مع تفاقم المجاعة
مقتل 130 فلسطينياً وإصابة 495 في غزة

وتشمل الحمولة 4372 طنا من المواد الغذائية، و1433 طنا من مواد الإيواء، و860 طنا من المواد الطبية، و501 طن من المواد الصحية، ليصل إجمالي المساعدات التي تم إرسالها إلى قطاع غزة 77.266 طن.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً لسلسلة من المبادرات الإنسانية التي أطلقتها دولة الإمارات، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، والتي تجسد التزام الدولة الراسخ بنهجها الإنساني في مد يد العون للمحتاجين والمتضررين، بالتعاون مع مؤسساتها الخيرية والإنسانية.

المصدر: وام
مساعدات إنسانية
قطاع غزة
آخر الأخبار
منتخب الجودو في منغوليا لخوض تحديات «أولان باتور جراند سلام»
الرياضة
منتخب الجودو في منغوليا لخوض تحديات «أولان باتور جراند سلام»
اليوم 13:00
"طيران الإمارات" تعزز خدماتها إلى موريشيوس برحلة يومية ثالثة
اقتصاد
"طيران الإمارات" تعزز خدماتها إلى موريشيوس برحلة يومية ثالثة
اليوم 12:54
إنفانتينو: أشعر بحزن شديد بسبب الإساءة العنصرية لكارتر
الرياضة
إنفانتينو: أشعر بحزن شديد بسبب الإساءة العنصرية لكارتر
اليوم 12:41
رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا يحضر مؤتمرا صحفيا في طوكيو
الأخبار العالمية
رئيس الوزراء الياباني يتعهد بالبقاء في منصبه بعد الهزيمة في الانتخابات
اليوم 12:35
«طائرة الإمارات» تقفز إلى المركز 54 عالمياً
الرياضة
«طائرة الإمارات» تقفز إلى المركز 54 عالمياً
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©