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علوم الدار

مجموعة تدوير تفوز بجائزة التميّز في التقارير المالية النظامية

مجموعة تدوير تفوز بجائزة التميّز في التقارير المالية النظامية
21 يوليو 2025 11:17

أحرزت مجموعة «تدوير» إنجازاً جديداً يضاف إلى سجلها الحافل بالتميّز المؤسسي، حيث فاز فريق الشؤون المالية بجائزة التميّز في التقارير المالية النظامية، ضمن فعاليات مؤتمر «القابضة» (ADQ) المالي للسنة المالية 2025.
تندرج هذه الجائزة، ضمن التوجهات الاستراتيجية لـ «القابضة» (ADQ)، الشركة الأم، التي تضع معايير صارمة للحوكمة والسياسات المالية على مستوى محفظتها الاستثمارية.
تعدّ التقارير المالية النظامية عنصراً محورياً في الحوكمة الرشيدة، إذ تُمكّن الجهات الرقابية والمستثمرين والشركاء من الاطلاع على الأداء المالي الحقيقي للمؤسسة. وتعكس الجائزة مدى التزام مجموعة تدوير بتقديم تقارير دقيقة وشاملة، وفقاً لأعلى معايير الشفافية والامتثال التنظيمي. كما تعزّز مصداقية الأداء المالي للمجموعة، والثقة مع أصحاب المصلحة، وهو تجسيد لقيم المساءلة والمحاسبة التي تمثل إحدى الركائز الأساسية في ثقافتها المؤسسية.
ويشكّل هذا التكريم، محطة جديدة في مسار التميز المستدام الذي تسير عليه «تدوير» ضمن مسيرة التحوّل المؤسسي، والتي شملت تطوير البنية المالية، وتعزيز آليات الإفصاح، ورفع كفاءة الامتثال المالي. كما يؤكد فوز فريق الشؤون المالية للمجموعة قدرته على مواكبة المتطلبات التنظيمية المعقدة، ليرسخ بذلك مكانة «تدوير» كمؤسسة موثوقة في أدائها المالي والتشغيلي، وتميزها في تطوير نموذج مالي متكامل يدعم رؤيتها نحو الاستدامة والريادة التشغيلية على مستوى المنطقة.
تُعد «القابضة» (ADQ) واحدة من أبرز الشركات الاستثمارية الحكومية في إمارة أبوظبي، وتضطلع بدور فاعل في تمكين النمو المستدام وتعزيز التنافسية عبر مجموعة من القطاعات الحيوية. ومن خلال مؤتمرها المالي السنوي، تكرّم «القابضة» الأداء المتميّز لشركاتها التابعة في مختلف المجالات، بما فيها الحوكمة، التحوّل المؤسسي، والابتكار المالي.

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