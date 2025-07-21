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علوم الدار

مركز جامع الشيخ زايد الكبير يطلق الدورة 13 من برنامج "الدليل الثقافي الصغير"

مركز جامع الشيخ زايد الكبير يطلق الدورة 13 من برنامج "الدليل الثقافي الصغير"
21 يوليو 2025 11:59

أعلن مركز جامع الشيخ زايد الكبير، إطلاق النسخة الثالثة عشرة من برنامج "الدليل الثقافي الصغير"، أحد برامجه المدرجة تحت مظلة "الشباب الباني"، الذي يجمع مبادرات المركز وأنشطته وبرامجه المعنية بفئة النشء والشباب من أبناء الوطن.
ويهدف البرنامج إلى صقل مواهب وطاقات النشء، من خلال مجموعة متكاملة من عناصر التدريب وورش العمل المتنوعة، ويعمل على إثارة شغف المشاركين لتقديم الجولات الثقافية في مراحل عمرية مبكرة، ويتضمن تعريف المشاركين بأساسيات ومعايير أداء الجولات الثقافية، وتدريبهم عليها، إلى جانب إطلاعهم على رسائل المركز في إحياء فنون الحضارة الإسلامية، باعتبارها موروثًا ثقافيًا تتناقله الأجيال.ودعا المركز طلاب وطالبات المدارس إلى التسجيل في البرنامج الذي ينقسم إلى فترتين تستهدف كل منهما مجموعتين من الطلاب والطالبات تمتد الأولى من 14 إلى 24 يوليو الجاري، والثانية من 4 إلى 14 أغسطس المقبل، وتشملان مجموعتين الأولى من الفئة العمرية (11 إلى 14) عامًا، والثانية من الفئة العمرية (15-17) عامًا، وبحيث يتم تدريب كل مجموعة على حدة.ويتضمن البرنامج ورشتين تدريبيتين، الأولى بعنوان "المتحدث المؤثر"، ويتم خلالها التعريف بإرث الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونهج القيادة الرشيدة، ومهارات العرض والإلقاء والتواصل الفعال، والتغلب على التوتر، وإعداد التعليق المؤثر، في حين تعقد الثانية تحت عنوان "جماليات الجامع والتطبيق العملي"، وتتضمن التعريف بالفن كلغة عالمية للتواصل بين الثقافات.وبلغ عدد خريجي البرنامج منذ انطلاقه 498 خريجا، فيما بلغت نسبة توطين مهنة أخصائي الجولات الثقافية في مركز جامع الشيخ زايد الكبير 100%.

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المصدر: وام
مركز جامع الشيخ زايد الكبير
جامع الشيخ زايد الكبير
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