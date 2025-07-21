الإثنين 21 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

احتمال تكون سحب ركامية قد تصحبها أمطار غداً

أبوظبي
21 يوليو 2025 17:16

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا  إلى غائم جزئياً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار يصبح رطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار. تكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة  22:38 والجزر الأول عند 06:37.
بحر عمان خفيف الموج أيضا. وسيحدث المد الأول عند الساعة 08:29 والمد الثاني عند الساعة 18:52، والجزر الأول عند الساعة 13:47 والجزر الثاني عند الساعة 02:09.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة                         العظمى الصغرى العظمى الصغرى
أبوظبي                         46 32 90 20
دبي                             45 34 85 25
الشارقة                         46 33 70 25
عجمان                         45 33 80 40
أم القيوين                      44 30 80 30
رأس الخيمة                  44 33 70 30
الفجيرة                        35 31 90 65
العـين                          47 33 40 20
ليوا                             48 29 65 20
الرويس                        41 30 80 35
السلع                           44 33 65 20
دلـمـا                           38 32 85 45
طنب الكبرى / الصغرى   39 33 90 50
أبو موسى                     37 33 80 65.

أخبار ذات صلة
ارتفاع الحرارة واحتمال سقوط أمطار غداً
فرصة تكون سحب ركامية يصحبها سقوط أمطار غداً
المصدر: وام
حالة الطقس
حالة الطقس في الإمارات
الطقس في الإمارات
سقوط أمطار
آخر الأخبار
أبوظبي
علوم الدار
احتمال تكون سحب ركامية قد تصحبها أمطار غداً
اليوم 17:16
حمدان بن مبارك يستقبل سفير جمهورية كولومبيا
الرياضة
حمدان بن مبارك يستقبل سفير جمهورية كولومبيا
اليوم 18:50
فضيتان للجولف في «أولمبياد المدارس» بالمغرب
الرياضة
فضيتان للجولف في «أولمبياد المدارس» بالمغرب
اليوم 18:47
«الشراع الحديث» يشارك في بطولة العالم للشباب
الرياضة
«الشراع الحديث» يشارك في بطولة العالم للشباب
اليوم 18:38
حاكم الشارقة يعتمد تخصيص أراضٍ للمواطنين في منطقة الحراي بخورفكان
علوم الدار
حاكم الشارقة يعتمد تخصيص أراضٍ للمواطنين في منطقة الحراي بخورفكان
اليوم 18:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©