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80 ألف زهرة تزين دبا الحصن

80 ألف زهرة تزين دبا الحصن
22 يوليو 2025 01:08

دبا الحصن (الاتحاد)

زرعت بلدية دبا الحصن خلال النصف الأول من العام  80 ألف زهرة ووروداً موسمية، في مختلف أنحاء المدينة، وذلك ضمن خطتها الزراعية التطورية، الهادفة إلى زيادة المسطحات الخضراء.
وتنفذ بلدية دبا الحصن مشاريع التزيين الطبيعي بالزهور والنباتات، بما يتوافق مع معايير الاستدامة، من خلال اختيار الزهور المناسبة لبيئة المدينة.
وأكدت خديجة نجيب النعيمي، مدير إدارة الزراعة في البلدية أن «إدارة الزراعة أنجزت عدداً من المشاريع في المدينة خلال النصف الأول من عام 2025، أهمها، زراعة 80 ألف زهرة ووروداً موسمية من نوع (الونكا) و(البيتونيا) و(الزينيا) في الدوارات بالمدينة وجزيرة الحصن، كما تمت زراعة مساحات جديدة بحوالي 4200 متراً مربعاً».

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