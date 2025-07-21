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«صحة دبي» تستقبل 20 قيادة صحية من مختلف دول العالم

الوفد الزائر خلال الاستقبال (من المصدر)
22 يوليو 2025 01:08

دبي (الاتحاد)

استقبلت هيئة الصحة بدبي، مؤخراً، وفداً يضم 20 قيادة صحية من مختلف دول العالم، ضمن مشاركتها في البرنامج الدولي للقيادات الصحية الذي ينظمه مكتب التبادل المعرفي الحكومي التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء؛ بهدف تبادل أفضل الممارسات الصحية العالمية، وتعزيز الشراكات المعرفية بين المؤسسات.
واطّلع الوفد الزائر على تجربة دبي الرائدة في تطوير القطاع الصحي، وما حققته من إنجازات نوعية على مستوى الاستدامة وجودة الرعاية الصحية، بما يعكس المكانة العالمية المتقدمة، التي باتت تحتلها الإمارة في مؤشرات الصحة العامة وجودة الحياة.
وخلال اللقاء، استعرضت فرق العمل في «الهيئة» أبرز ملامح التحول المؤسسي، الذي تشهده المنظومة الصحية في دبي، واستراتيجية القطاع الصحي في الإمارة، إلى جانب منظومة حماية الصحة العامة وآليات الوقاية والتصدي للأوبئة، حيث تم تقديم عرض تفصيلي عن الجهود المبذولة في مجال تعزيز الصحة المجتمعية، ورفع الجاهزية الوقائية، وتكامل البنية التشريعية والتنظيمية في هذا المجال. وأكد الدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن  الجهود المستمرة التي تقوم بها «الهيئة» لبناء منظومة صحية متكاملة تواكب طموحات دبي، وتعزز جاهزيتها للمستقبل، وهو ما يمثل أولوية متقدمة في أجندة حكومة دبي.

جولة ميدانية
كما قام الوفد الزائر بجولة ميدانية في مركز الكوارث والأزمات التابع لـ«الهيئة»، حيث استمع إلى شرح مفصل حول منظومة إدارة الطوارئ الصحية، والجهود التي تقوم بها «الهيئة» لتحقيق الاستجابة القصوى للكوارث والأزمات، والإمكانات المتطورة التي يمتلكها المركز.

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