«كليفلاند كلينك أبوظبي»: 6.8 مليون مراجعة مع المرضى

أبوظبي (الاتحاد)



في إطار احتفالات مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسه، نظّم المستشفى فعالية خاصة لتكريم ما يزيد على 600 من مقدمي الرعاية المؤسسين الذين أمضوا أكثر من عشر سنوات من الخدمة في المؤسسة، تقديراً لإخلاصهم وتفانيهم في العمل، وإسهامهم في تجسيد رؤية المستشفى بأن يكون الخيار الأفضل لتلقي الرعاية الصحية والعمل في قطاعها.

وشهد مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي تطوراً كبيراً منذ افتتاح أبوابه في عام 2015، ليصبح مجتمعاً مزدهراً يضم أكثر من 5.700 موظف وموظفة من أكثر من 80 جنسية. ويضم فريق المستشفى أكثر من 590 طبيباً، و1.700 ممرض وممرضة، و590 من كوادر الرعاية الصحية المساندة. وخلال عقده الأول، سجّل المستشفى أكثر من 6.8 مليون مراجعة مع المرضى، وأجرى أكثر من 174.000 عملية جراحية معقّدة.

وقال الدكتور جورج- بسكال هبر، الرئيس التنفيذي للمستشفى: «نحتفي بالكفاءات التي رافقتنا منذ البداية، وشكّل التزامها الراسخ تجاه مرضانا والمجتمع ركيزة أساسية لمسيرة الابتكار وتطوّر الرعاية الصحية التي نقدّمها اليوم».