أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، بدء التشغيل الفعلي للمركز الإقليمي لتوزيع اللقاحات في أبوظبي، وذلك عقب وصول أولى الشحنات إلى المنشأة الجديدة في أبوظبي. ويمثل هذا الإنجاز خطوة استراتيجية في مسيرة الإمارة نحو ترسيخ مكانتها مركزاً محورياً في سلاسل الإمداد الصحية، وتعزيز الأمن الصحي الإقليمي والعالمي. ويقع المركز في منطقة كيزاد، ويتم تشغيله من قبل شركة «رافد»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، وقد تم تطويره بالشراكة مع دائرة الصحة - أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة GSK العالمية، ومجموعة موانئ أبوظبي، والاتحاد للشحن، ومجموعة كيزاد.

ويعد المركز ركيزة أساسية ضمن منظومة علوم الحياة المتنامية في الإمارة، حيث يهدف إلى تحسين الوصول إلى اللقاحات في المنطقة، بالاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لأبوظبي، وبنيتها التحتية المتقدمة في مجال سلاسل التبريد، إلى جانب بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة للابتكار.

وجاء إطلاق العمليات التشغيلية للمركز، تتويجاً لاتفاقية استراتيجية تم توقيعها بين دائرة الصحة - أبوظبي وشركة GSK خلال أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية 2024، لإنشاء مركز توزيع إقليمي للقاحات في الإمارة. وبهذا، تصبح أبوظبي مقراً لأول مركز توزيع للقاحات تابع لـ GSK في الشرق الأوسط، والرابع عالمياً، مما يعكس الثقة العالمية المتنامية في قدرات الإمارة على دعم الأمن الصحي وسلاسل الإمداد الحيوية.

وقالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: «يمثل التشغيل الفعلي لمركز توزيع اللقاحات الإقليمي في أبوظبي نقطة تحوّل في مسيرتنا نحو بناء نموذج صحي استباقي شامل، حيث نُسهم من خلاله في تعزيز جاهزية المنطقة للاستجابة الصحية بكفاءة ومرونة، وتسريع الوصول إلى الحلول الصحية التي تحدث فرقاً ملموساً في حياة الناس».

وسيتولى المركز إدارة محفظة تضم أكثر من 20 لقاحاً، تشمل فئات الأطفال والبالغين، مما يسهم في دعم خطط التحصين والحياة الصحية المديدة في المنطقة. كما يتميز بتصميم مرن يتيح له التوسع مستقبلاً لاستيعاب تقنيات اللقاحات الجديدة وتلبية الطلب المتزايد. وقال بويد تشونغفايسال، نائب الرئيس والمدير العام لشركة GSK الخليج: نعمل على الجمع بين التميّز العلمي والقدرة التشغيلية لتوصيل اللقاحات بفعالية وفي الوقت المناسب إلى المجتمعات المستهدفة.



التوزيع الذكي

يُشغّل المركز عبر أنظمة متقدمة لسلاسل التبريد والتوزيع الذكي، تضمن الحفاظ على جودة اللقاحات وتتبعها بدقة على امتداد سلسلة الإمداد. كما يرتبط المركز بشبكة «فارما لايف» التابعة للاتحاد للشحن، والتي تغطي أكثر من 100 وجهة عالمية وتقدم خدمات شحن دقيقة للمنتجات الصيدلانية الخاضعة لدرجات حرارة خاصة.

وقال محمد مصطفى سعيد، الرئيس التنفيذي لشركة «رافد»: سنواصل تركيزنا على دعم الجهات الحكومية والشركاء في القطاع الصحي، لتحقيق نتائج صحية أفضل للمجتمعات من قلب العاصمة أبوظبي، وصولاً إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

ومن المتوقع أن يقوم المركز بتوزيع ملايين الجرعات سنوياً، مع تقليص فترات التوصيل، وتحسين موثوقية سلسلة التوريد عبر المنطقة.



منصة استراتيجية

يمثل هذا الإنجاز أيضاً، إحدى أولى المحطات التشغيلية الرئيسية ضمن إطار عمل «HELM»، مجمع علوم الحياة في أبوظبي، الذي تم إطلاقه رسمياً في أبريل 2025 خلال أسبوع أبوظبي العالمي للصحة. ويعد «HELM» منصة استراتيجية تهدف إلى جذب الاستثمارات في علوم الحياة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية، بما يدعم رؤية أبوظبي في أن تكون شريكاً عالمياً رائداً في مجالات الطب الدقيق، وصناعة الأدوية، ولوجستيات المنتجات الحيوية.



مكانة

يُشكل هذا الإنجاز إضافة نوعية لسلسلة القيمة المتكاملة، ويعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار في علوم الحياة. كما يعكس جاهزية البنية التحتية الصحية في الإمارة لتقديم حلول عملية تُحدث تأثيراً مباشراً في كفاءة الوصول إلى اللقاحات وتحقيق أهداف الصحة الوقائية عالمياً.