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علوم الدار

ثاني الزيودي: «ليوا للرطب» يعكس رؤية القيادة لتمكين المجتمع

ثاني الزيودي خلال زيارته فعاليات المهرجان بحضور عبيد المزروعي (وام)
22 يوليو 2025 01:09

أبوظبي (وام) 

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن مهرجان ليوا للرطب يعكس رؤية القيادة الاستشرافية لتمكين المجتمع لكونه منصة تروج للمنتجات المحلية المرتبطة بالنخيل إلى جانب تشجيعه المزارعين على التوسع في الإنتاج وتحفيزه المصنعين على الابتكار ودعمه المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة. وقال الزيودي، خلال زيارته لفعاليات الدورة الـ21 التي تنظمها هيئة أبوظبي للتراث، إن المهرجان يلعب دوراً كبيراً في استقطاب الخبراء والمصنعين والمنتجين والمزارعين من داخل الدولة وخارجها، الأمر الذي يسهم في تعزيز جهود دولة الإمارات في ترسيخ وجودها في صدارة المؤشرات العالمية، باعتبارها مركزاً دولياً رائداً للتجارة والأعمال. وأشاد بدور هيئة أبوظبي للتراث وجهودها في تنظيم المهرجانات الزراعية إلى جانب العديد من المهرجانات التراثية المتنوعة، وثمن دور المزارعين والمنتجين في تقديم منتجات إماراتية بجودة عالية وبمخرج احترافي، خصوصاً في مجال النخيل وما يرتبط به من صناعات. واطلع خلال الزيارة على عدد من المشاركات في مسابقات مزاينة الرطب والفاكهة، يرافقه عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات بهيئة أبوظبي للتراث، وزايد ساري المزروعي، مدير المهرجان، وتفقد أجنحة الجهات الحكومية والخاصة المشاركة، وسوق الرطب، وفسائل النخيل والأدوات الزراعية، والسوق الشعبي والحرف اليدوية في المهرجان.

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