«تريندز» يستعرض آفاق التعاون البحثي العالمي

أبوظبي (الاتحاد)



في إطار مشاركته البارزة في منتدى بريكس السابع للإعلام ومراكز الفكر، واصل مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، ترسيخ حضوره العالمي كمؤسسة فكرية فاعلة، من خلال نشاط بحثي مكثّف، ضمن فعاليات المنتدى الذي استضافته مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، تحت شعار: «بريكس متحدون: صياغة فصل جديد للجنوب العالمي».

وشهد المنتدى سلسلة من النقاشات والجلسات التفاعلية، التي أظهرت الدور الحيوي لمركز «تريندز»، خاصة من خلال مكتب «تريندز» الافتراضي في أميركا اللاتينية، في تعزيز الحوار، وبناء الجسور المعرفية بين مراكز الفكر في دول الجنوب العالمي.

وبهدف توسيع شبكة الشراكات وتعميق التعاون العلمي، عقد وفد «تريندز» عدداً من اللقاءات مع مؤسسات بحثية مرموقة، أبرزها مركز بريسك للسياسات - جامعة ريو دي جانيرو، حيث تم بحث فرص التعاون البحثي في مجالات تحليل السياسات واستشراف المستقبل، بما يُسهم في تقديم قراءات أعمق للتحولات الدولية.

كما ناقش مع المركز البرازيلي للعلاقات الدولية (CEBRI)، إمكانات الشراكة وتبادل الخبرات، في إطار السعي إلى بناء تعاون معرفي يفسّر القضايا الدولية المعقّدة.

والتقى وفد «تريندز» مع بورنيما أناند، رئيسة منتدى بريكس الدولي في الهند، وتم بحث سُبل التعاون البحثي المستقبلي، وأكّدا أهمية تلاقي مراكز الفكر لصياغة رؤى مشتركة حول قضايا الجنوب العالمي.

كما استعرض الوفد البحثي، ممثّلاً بالباحثَين الرئيسيين في المركز، عبدالعزيز الشحي - نائب رئيس قطاع البحوث، وحمد الحوسني - رئيس قسم الإسلام السياسي، عدداً من ممثلي المراكز البحثية الدولية ووكالة أنباء «بريكس»، حيث تم استعراض القضايا المطروحة في المنتدى، وبحث آليات العمل المشترك، بما يعكس نهج «تريندز» في تبادل المعارف وتعزيز جسور التعاون الدولي.



الحوار والتبادل

في لفتة تقديرية لدوره المؤثر، كرّمت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» مركز «تريندز»؛ بوصفه شريكاً أساسياً في المنتدى، تتويجاً لمساهماته الفاعلة في دعم رسائل المنتدى وتعزيز أهدافه العالمية.

وكان الباحثان عبدالعزيز الشحي وحمد الحوسني، قد شاركا في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، حيث ألقى الشحي كلمة رئيسية بعنوان: «دور مجموعة بريكس في تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي من خلال الحوار والتبادل والمعرفة المشتركة».

وسلّطت الكلمة الضوء على أهمية تفعيل أطر التعاون بين دول الجنوب عبر منصات دولية كـ«بريكس»، والدور المحوري لمراكز الفكر في تجسير الفهم، وتعزيز التكامل المعرفي والتنموي.

وقال الشحي في كلمته: «نسعى في (تريندز) إلى تحويل الحوارات إلى شراكات بحثية مستدامة، تُسهم في إنتاج معرفة رصينة ومؤثرة، تواكب تطلعات شعوب الجنوب العالمي». وتعكس مشاركة «تريندز» في المنتدى التزامه الراسخ بدوره كمنصة فكرية رائدة تواكب التحديات والتحولات الدولية، من خلال ترسيخ قيم الحوار، واستشراف المستقبل، وبناء شراكات استراتيجية ذات بُعد عالمي.