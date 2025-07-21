«جائزة الشارقة للاتصال الحكومي» توسّع شراكاتها الدولية وتطلق فئات جديدة

الشارقة (الاتحاد)



أعلن «المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة» اعتماد ثلاث مؤسسات دولية كشركاء رسميين في «جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2025»، ضمن فئات «جوائز الشركاء»، التي تسلط الضوء على الدور المحوري للاتصال في دعم أهداف التنمية المستدامة.

وتشمل قائمة الشركاء كلاً من «شبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة» (CSO Network)، وهي منصة قيادية معنية بالاستدامة المؤسسية، إلى جانب «آسيا هاوس» (Asia House)، وهو مركز خبرة متخصّص بتعزيز التجارة والاستثمار والسياسة العامة بين آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا، و«تحالف الشراكة الأفريقية» (AAP)، وهو مبادرة تعاونية لدعم التنمية في أفريقيا برئاسة «جامعة ولاية ميشيغان» وبالشراكة مع مؤسسات أفريقية. ومن خلال هذه الشراكات، أطلقت الجائزة فئات متخصّصة يتولى فيهما كل شريك ترشيح الجهات أو المبادرات التي تراها الأجدر بالفوز فيها، بناءً على معايير «جائزة الشارقة للاتصال الحكومي» وخبرتها التخصصية.



«أفضل ممارسات اتصال للتعامل مع التطورات التنموية»

تكرّم فئة «أفضل ممارسات اتصال للتعامل مع التطورات التنموية، بالشراكة مع «شبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة»، استراتيجيات الاتصال المتميزة التي نفذتها الحكومات أو مؤسسات القطاع الخاص أو المنظمات الدولية للتغلب على تحديات مثل التغير المناخي، والأمن الغذائي، والتنمية المستدامة.

وتشترط الفئة أن تستخدم الحملات المشاركة التكنولوجيا الحديثة كأدوات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والإعلام الرقمي، لتعزيز الوعي، وإحداث التغيير السلوكي الإيجابي، وتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس، ويمكن أن تشمل المواضيع حماية البيئة، والأمن الغذائي، والاستهلاك المستدام، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة.



«الاتصال التنموي والثقافي المتميز»

وفي إطار شراكة دولية تجمع بين «آسيا هاوس» Asia House و«تحالف الشراكة الأفريقية» AAP، أطلقت «جائزة الشارقة للاتصال الحكومي» فئة «الاتصال التنموي والثقافي المتميز»، لتكريم المبادرات الإقليمية التي استخدمت أدوات الاتصال لإحداث تغييرات ملموسة وشاملة ومستدامة في المجتمعات. وتنقسم هذه الفئة إلى جائزتين فرعيتين، الأولى تُمنح بالتعاون مع «آسيا هاوس» Asia House تحت عنوان «التميّز الاتصالي في التنمية المستدامة»، وتستهدف المبادرات في دول جنوب شرق آسيا التي وظّفت استراتيجيات تواصل مبتكرة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويجب على المشاريع المترشحة أن تحقق نتائج واضحة وقابلة للقياس في مجال تحسين التعليم، والرعاية الصحية، والمرونة المجتمعية، كما تتضمن المعايير الأساسية في عملية التقييم، التعاون واستخدام الإعلام التقليدي والرقمي بشكل إبداعي لتوحيد المجتمعات.



الجائزة الثانية

أما الجائزة الثانية، فهي «التميّز الاتصالي لاستدامة الأمن الغذائي وجودة الحياة»، وتُقدَّم بالشراكة مع «تحالف الشراكة الأفريقية» AAP وشركائها الأكاديميين في جميع أنحاء أفريقيا، وتهدف إلى إبراز برامج الاتصال التي أحدثت فرقاً حقيقياً قابلاً للقياس في التنمية الريفية والزراعة والأنظمة الغذائية، ويُشترط على المبادرات المشاركة إثبات دورها في تمكين المزارعين والشباب، ورفع الوعي بالأمن الغذائي، وتقديم حلول مبتكرة لإحداث تأثير إيجابي ملموس ومستدام.



الاستدامة والابتكار

قال الدكتور يسار جرار، أمين عام شبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة: «فخورون بالشراكة مع جائزة الشارقة للاتصال الحكومي في فئة أفضل ممارسات اتصال للتعامل مع التطورات التنموية، إذ يجسّد هذا التعاون التزامنا المشترك بتسليط الضوء على الاتصال الاستراتيجي ودوره في تسريع الاستدامة والابتكار، فنحن نؤمن بأن الاتصال قوة قادرة على المساهمة في تحقيق التطلعات التنموية المنشودة». من جانبه، قال مايكل لورانس، الرئيس التنفيذي لـ«آسيا هاوس»: «نسلط من خلال شراكتنا مع جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2025 الضوء على الدور الجوهري الذي يلعبه الاتصال في ترسيخ التنمية الشاملة والمستدامة، ومن خلال تكريم المبادرات التي تعزز التطور الاقتصادي والاجتماعي في جنوب شرق آسيا، نتطلع إلى تعزيز التعاون والابتكار للتغلب على التحديات التي تواجه تلك المنطقة».



الاتصال المؤثر

قال تيتوس آووكوسي، نائب رئيس وعميد البرامج والدراسات الدولية في جامعة ولاية ميشيغان: «إن الاتصال مساهم فاعل في تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين جودة الحياة في أفريقيا، فالاتصال المؤثر يسهم في تمكين المجتمعات، وتعزيز تبادل المعرفة، ودعم التنمية الريفية المستدامة، والتي تشكل عناصر أساسياً لتغيير إيجابي ودائم في قارة أفريقيا».