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سلطان النيادي يكرّم المشاركين في «العين للشباب»

سلطان النيادي والحضور خلال فعاليات الاختتام (وام)
22 يوليو 2025 01:09

العين (وام)

شهد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، مساء أمس الأول في مكتبة زايد المركزية بمدينة العين، ختام فعاليات «أسبوع العين للشباب»، الذي نظمه مجلس العين للشباب، في الفترة من14إلى 20 يوليو الجاري، تزامناً مع اليوم العالمي لمهارات الشباب، بحضور عدد من ممثلي الجهات الداعمة لهذه الفعالية.
وتجوّل معاليه في بداية الحفل، في المعرض المصاحب للفعاليات، والتقى العديد من الشباب والشابات، واستمع إلى شرح حول مشاريعهم المبتكرة وأفكارهم الريادية في مختلف المجالات.
وأشاد جاسم العبيدلي، مدير إدارة التفاعل الشبابي في المؤسسة الاتحادية للشباب، في كلمه له خلال الحفل، بإنجازات الشباب ومبادرات مجلس العين للشباب، التي تركت أثراً إيجابياً مشدداً على أن نجاح هذه المبادرات، بما فيها الورش والبرامج والفعاليات، يعود إلى تضافر جهود المؤسسات الحكومية والخاصة.
بعد ذلك، استعرض مسلم حمود الدرعي، رئيس مجلس العين للشباب، أهم الفعاليات والأنشطة، التي أقيمت خلال «أسبوع العين للشباب» من جلسات حوارية معمّقة، وورش عمل متخصّصة، وفعاليات رياضية متنوعة، ومعارض مبتكرة أتاحت للشباب عرض مشاريعهم وتجاربهم الملهمة.
وفي ختام الحفل، كرّم معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، الجهات المشاركة والداعمة لفعاليات «أسبوع العين للشباب». يذكر أن «أسبوع العين للشباب» استهدف تمكين الطاقات الشبابية في مدينة العين، وتسليط الضوء على إسهاماتهم القيمة في مختلف المجالات التنموية، الثقافية، والرياضية.

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