قبول 2546 طفلاً في حضانات الشارقة الحكومية للعام الدراسي المقبل

الشارقة (الاتحاد)



تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، أعلنت أكاديمية الشارقة للتعليم، عن فتح باب القبول لأطفال الإمارة في الحضانات الحكومية للعام الدراسي 2025-2026، وذلك ضمن خطة توسعية شاملة تشمل استقبال الأطفال على ثلاث مراحل تبدأ في سبتمبر المقبل، بمجموع 2546 طفلاً، موزعين على 32 حضانة حكومية في مختلف أنحاء إمارة الشارقة.

وستبدأ المرحلة الأولى في سبتمبر 2025، حيث سيتم قبول 2176 طفلاً من الأطفال القدامى والجدد في مختلف حضانات الشارقة الحكومية. وتليها المرحلة الثانية في أكتوبر، التي تشمل استقبال جميع الأطفال المسجلين في مدن خورفكان وكلباء ودبا الحصن والمنطقة الوسطى، ممن لم تُتح لهم فرصة القبول في المرحلة الأولى، وذلك تزامناً مع استلام حضانة اللؤلؤية في خورفكان بسعة 252 طفلاً، وحضانة الساف في كلباء بسعة 178 طفلاً، بعد إنجازهما من دائرة الأشغال العامة.

وستنطلق المرحلة الثالثة في ديسمبر 2025، وتتضمن قبول 239 طفلاً من الأطفال المسجلين في مدينة الشارقة، الذين لم تشملهم مراحل القبول السابقة. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع سياسة التوسع المتدرج، التي تضمن سلاسة عملية الدمج والاستيعاب، وتراعي الجوانب التشغيلية والتربوية في كل مرحلة من مراحل القبول، انسجاماً مع رؤية أكاديمية الشارقة للتعليم الرامية إلى بناء منظومة تعليمية متكاملة.

وقالت الدكتورة مُحدثة الهاشمي، رئيسة أكاديمية الشارقة للتعليم: «يسعدنا الإعلان عن قبول 2546 طفلاً في حضانات الشارقة الحكومية في العام الدراسي الجديد، وذلك بفضل الدعم المباشر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ومتابعته المستمرة لمنظومة الطفولة المبكرة، وحرص سموه على توفير بيئة تعليمية وتربوية آمنة وشاملة لأطفال الإمارة».