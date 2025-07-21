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صندوق الوطن يركز على البعدين الاقتصادي والاجتماعي للهوية و«حياتنا في الإمارات»

المشاركون في «صيفنا إبداع وتمكين» (من المصدر)
22 يوليو 2025 01:09

حتا (الاتحاد)

أكد صندوق الوطن، أن تعزيز الهوية الوطنية سيظل الهدف الأول لكافة مبادرات وأنشطة الصندوق، وفق شعاره «الهوية الوطنية.. تمكين.. مسؤولية.. إنتاجية»، جاء ذلك خلال مشاركة صندوق الوطن في أنشطة وفعاليات «صيفنا إبداع وتمكين»، والذي نظمه مجلس شباب حتا، أمس الأول، وركز الصندوق في مشاركته على بعدين أساسيين، الأول يتعلق بالهوية الوطنية من خلال جلسة مفتوحة تحت عنوان «الهوية الوطنية ومستقبل الشباب»، وشاركت بها الدكتورة حلا خليل، ممثلة لصندوق الوطن، وتناولت دور الصندوق في تعزيز الهوية الوطنية ومكوناتها، ومنها اللغة العربية والتاريخ والموروث.
كما ركزت على البعد الاقتصادي للهوية وما يضمه من دور الصندوق ومشاريعه ومبادراته المستمرة لتمكين شباب الإمارات ، وشارك بالجلسة عيسى البدواوي، نائب رئيس صيف حتا الرياضي، وجاسم العبيدلي، مدير التفاعل الشبابي بالمؤسسة الاتحادية للشباب، والدكتور سالم البدواوي، رئيس مجلس شباب حتا. 
أما القسم الثاني من المشاركة، فتناول مسابقة «حياتنا في الإمارات»، حيث استعرضت رحاب أحمد سالم، ممثلة صندوق الوطن، عن طبيعة المسابقة التي أطلقها صندوق الوطن بالتعاون مع وزارة التسامح والتعايش، وركزت على القيم والقدرات. 
ومن جانبه، قال ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، إن الصندوق ركز على المكون الثقافي للهوية الوطنية من خلال الحفاظ على اللغة العربية، والتاريخ الوطني، والرموز الثقافية، باعتباره أهم عناصر تشكيل الوعي المجتمعي، وتنمية الشعور بالانتماء.

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