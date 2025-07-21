النائب العام للاتحاد ورئيس «الوطنية لحقوق الإنسان» يبحثان تعزيز التعاون

أبوظبي (الاتحاد)



بحث معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، اختصاصات الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، واستعراض آليات التعاون مع النيابة العامة، لتعزيز الجهود الوطنية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما يسهم في ترسيخ منظومة العدالة الجنائية.

جاء ذلك، خلال اللقاء الذي جرى مع مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في مجال حقوق الإنسان.

وضم وفد «الهيئة» كلاً من: الدكتور سعيد الغفلي، والدكتور أحمد المنصوري، والدكتور زايد الشامسي، والدكتور عبد العزيز النومان، وعمرو القحطاني، وفاطمة الحوسني.

حضر اللقاء من النيابة العامة كل من: المستشار سلطان الجويعد، النائب العام المساعد، والمحامي العام الأول حسين معتوق آل علي، والمحامي العام الأول الدكتور أحمد حبيب الكمالي، والمحامي العام خالد مبارك المدحاني، ورئيس النيابة سالم علي الزعابي، والأستاذ سيف القمزي.

من جانبه، أكد معالي النائب العام على أهمية استمرار التعاون بين النيابة العامة والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، دعماً للمسؤوليات المشتركة في صون الحقوق وتطبيق القانون وفقاً لأعلى المعايير الوطنية والدولية.