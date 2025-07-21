سعود بن صقر يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأميركية

رأس الخيمة (وام)



استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة، التي قدمت للسلام على سموه بمناسبة انتهاء مهام عملها.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

وأثنى سموه على جهود السفيرة في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، متمنياً لها التوفيق والنجاح في مهامها المستقبلية، ومن جانبها، عبّرت مارتينا سترونغ عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيدةً بالدعم الذي لقيته خلال فترة عملها في دولة الإمارات، مشيرةً إلى أن دولة الإمارات حققت نجاحات وإنجازات تنموية مستدامة جعلتها محط أنظار العالم أجمع.