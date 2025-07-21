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محمد الشرقي: «فعاليات الفجيرة» يعزز البنية الرقمية للإمارة

محمد الشرقي خلال استقباله ناصر اليماحي بحضور أحمد الزيودي (وام)
22 يوليو 2025 01:09

الفجيرة (وام) 

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، ناصر اليماحي، المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.
واطّلع سموه، خلال اللقاء، على العرض التطبيقي النهائي لمشروع «فعاليات الفجيرة»، الهادف إلى توحيد منصّات الإعلان والترويج للفعاليات والمناسبات التي تُنظم في إمارة الفجيرة، ضمن نظام رقمي مُتكامل وحديث.
وأكد سمو ولي عهد الفجيرة أهمية هذه الخطوة في تعزيز البنية الرقمية للإمارة، وتسهيل وصول المجتمع المحلي والزوار إلى المعلومات الخاصة بالفعاليات، وطرق المشاركة والتسجيل فيها، وفق أعلى المعايير التقنية.
وأشار سموه إلى اهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، بدعم جهود التحول الرقمي، وتوسيع آفاق التواصل المجتمعي، من خلال توظيف أدوات ذكية تُعزز التفاعل مع مختلف الأنشطة، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة والدولة في مجال التطور التقني ومواكبة متطلبات التنمية المستدامة.
ويُعد تطبيق «فعاليات الفجيرة»، منصة مبتكرة تُتيح لكافة الجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية في الإمارة إدراج فعالياتها وأنشطتها بشكل مباشر، بما يسهم في تعزيز التنسيق المؤسسي، وتوفير تجربة استخدام موحدة وشاملة للجمهور.

دعم متواصل
عبر ناصر اليماحي، المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، عن بالغ شكره وامتنانه لسمو ولي عهد الفجيرة، على الدعم المُتواصل لتطوير قطاع الثقافة والإعلام وتعزيز التحول الرقمي في الإمارة، مؤكداً أن إطلاق تطبيق «فعاليات الفجيرة» يُعد نقلة نوعية في تسهيل الحصول على المعلومات المتعلقة بالفعاليات على مستوى الإمارة. حضر اللقاء، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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