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انطلاق المركز الصيفي لـ«الإمارات لرعاية بر الوالدين» برأس الخيمة

جانب من أنشطة وبرامج المركز (وام)
22 يوليو 2025 01:09

رأس الخيمة (وام) 

انطلقت أمس فعاليات «المركز الصيفي الأول لعام 2025» تحت شعار «كنوز الماضي بأيادي المستقبل» والذي تنظمه «جمعية الإمارات لرعاية بر الوالدين» بمقرها بالتعاون مع مركز سعادة المتعاملين برأس الخيمة التابع لوزارة تمكين المجتمع، وذلك برعاية معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، الرئيس الفخري للجمعية.
يتضمن المركز الصيفي -الذي يأتي ضمن عام المجتمع- فعاليات متنوعة، مثل تعليم الحرف التراثية ومرسم حر وأنشطة رياضية وترفيهية وقراءة قصص ورحلات وزيارات تستهدف كبار المواطنين والفتيات من عمر 9 إلى 14 سنة.
وأعرب الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان عن سعادته بتدشين المركز الذي يهدف إلى تعزيز التلاحم الاجتماعي وتنمية مهارات الأطفال والفتيات، من خلال برامج متنوعة ومبتكرة.
وقال إن المركز يعكس رؤية الدولة في تعزيز دور الأسرة والمجتمع في تنمية مهارات الأبناء، وتأهيلهم ليكونوا أفراداً فاعلين في المجتمع.
من جانبه، أكد المستشار أحمد سالم سودين، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن المركز الصيفي يأتي في إطار جهود الجمعية لتعزيز التلاحم الأسري والمجتمعي، وتنمية مهارات الأطفال والفتيات، وقال إن المركز يعكس التزامنا بتعزيز دور الأسرة والمجتمع في تنمية مهارات الأبناء.
بدورها، أشادت نادية صالح النعيمي، المديرة التنفيذية لفرع الجمعية برأس الخيمة، بالتعاون المثمر مع مركز سعادة المتعاملين برأس الخيمة التابع لوزارة تمكين المجتمع والذي أسهم في إنجاح هذا المركز الصيفي.
من جهتهم، أبدى أولياء أمور الطلبة المشاركين إعجابهم بالمستوى المتطور للنشاط الصيفي والذي يقام بإشراف تربويين مؤهلين.

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