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حاكم أم القيوين يستقبل سفيرة الولايات المتحدة

حاكم أم القيوين يستقبل سفيرة الولايات المتحدة
22 يوليو 2025 15:12

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بمكتبه في الديوان الأميري اليوم، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة، التي قدمت للسلام على سموه بمناسبة انتهاء مهام عملها.
وأكد صاحب السمو حاكم أم القيوين عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.
وأثنى سموه على جهود السفيرة في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، متمنياً لها التوفيق والنجاح في مهامها المستقبلية.
من جانبها، عبّرت مارتينا سترونغ عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو حاكم أم القيوين على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وأشادت بالدعم الذي لقيته خلال فترة عملها في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن دولة الإمارات حققت نجاحات وإنجازات تنموية مستدامة جعلتها محط أنظار العالم أجمع.

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حضر اللقاء الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري وعدد من الشيوخ.

 

 

المصدر: وام
حاكم أم القيوين
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الولايات المتحدة
أم القيوين
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