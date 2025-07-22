الثلاثاء 22 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الأرصاد» يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت في الدولة

«الأرصاد» يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت في الدولة
22 يوليو 2025 17:05

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم الثلاثاء، في دولة الإمارات. 
وقال «المركز» في منشور على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 49.6 درجة مئوية في مزيرعة (منطقة الظفرة) الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. #The_highest_temperature recorded over the country today is 49.6 °C in Mezaira (Al «Dhafra region) at 15:00 UAE Local time.

 

 

أخبار ذات صلة
انخفاض بدرجات الحرارة غداً
الأرصاد: سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار

المركز الوطني للأرصاد
درجات الحرارة
الطقس
الظفرة
حرارة الطقس
حالة الطقس في الإمارات
حرارة الصيف
أخبار الطقس
أخبار الطقس في الإمارات
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
«الصحة العالمية» تدعو إلى اتخاذ إجراءات لتفادي تفشي «شيكونغونيا»
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية» تدعو إلى اتخاذ إجراءات لتفادي تفشي «شيكونغونيا»
اليوم 18:30
محادثات تجارية بين أميركا والصين في سويسرا
الأخبار العالمية
محادثات تجارية بين أميركا والصين في سويسرا
اليوم 18:20
الولايات المتحدة تنسحب من منظمة اليونسكو
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة تنسحب من منظمة اليونسكو
اليوم 18:04
600 لاعب في «دولية التايكواندو» بالعين
الرياضة
600 لاعب في «دولية التايكواندو» بالعين
اليوم 18:00
انخفاض بدرجات الحرارة غداً
علوم الدار
انخفاض بدرجات الحرارة غداً
اليوم 17:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©