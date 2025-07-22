الثلاثاء 22 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

انخفاض بدرجات الحرارة غداً

انخفاض بدرجات الحرارة غداً
22 يوليو 2025 17:37

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة شرقاً، مع انخفاض في درجات الحرارة خاصةً على السواحل، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف والرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
ويكون الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 23:37 والجزر الأول عند 07:21 .
ويكون بحر عمان خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 08:29، والمد الثاني عند الساعة 18:52 والجزر الأول عند الساعة 13:47 والجزر الثاني عند الساعة 02:09 .

أخبار ذات صلة
«الهوية والجنسية»: ضبط أكثر من 32 ألف مخالف لقانون دخول وإقامة الأجانب خلال 6 أشهر
«الأرصاد» يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت في الدولة
المصدر: وام
الطقس
الإمارات
آخر الأخبار
«الصحة العالمية» تدعو إلى اتخاذ إجراءات لتفادي تفشي «شيكونغونيا»
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية» تدعو إلى اتخاذ إجراءات لتفادي تفشي «شيكونغونيا»
اليوم 18:30
محادثات تجارية بين أميركا والصين في سويسرا
الأخبار العالمية
محادثات تجارية بين أميركا والصين في سويسرا
اليوم 18:20
الولايات المتحدة تنسحب من منظمة اليونسكو
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة تنسحب من منظمة اليونسكو
اليوم 18:04
600 لاعب في «دولية التايكواندو» بالعين
الرياضة
600 لاعب في «دولية التايكواندو» بالعين
اليوم 18:00
انخفاض بدرجات الحرارة غداً
علوم الدار
انخفاض بدرجات الحرارة غداً
اليوم 17:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©