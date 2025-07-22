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قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على الجهود التطويرية بإدارة مسرح الجريمة

أحمد بن زيتون المهيري والحضور خلال الزيارة (من المصدر)
23 يوليو 2025 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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زار معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، إدارة مسرح الجريمة بقطاع الأمن الجنائي، واطّلع على المبادرات التطويرية والمؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية، والتي تدعم أبرز المهام والجهود التطويرية والتقنيات الحديثة المستخدمة في مجال الجريمة، وتطبيق أفضل الممارسات الشرطية العالمية.
وناقش معاليه مع الضباط جهودهم الريادية لتطبيق المبادرات والمشاريع التطويرية في مسرح الجريمة، والإجراءات المعمول بها وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، ووجّه بمواصلة تطوير آليات العمل، لضمان توثيق الأدلة بدقة، وسرعة الاستجابة، وفق أعلى معايير الجودة والمهنية، بما يعزّز الأمن والاستقرار والوقاية من الجريمة.
وحثّ معاليه على ضرورة تحقيق المزيد من الإنجازات لتواكب إدارة مسرح الجريمة التطورات العالمية في أجهزتها ومعداتها وآلية عملها، وتسهم بدورٍ كبير، ومن خلال نجاحاتها المتواصلة في كشف وحلّ غموض الجرائم المُعقدة بإشراف كوادرها الوطنية المتخصّصة من ذوي العلم والخبرة للتعامل مع مسارح الجريمة، من خلال إجراءات فنية دقيقة، بما يسهم في تعزيز الأمن والأمان، وتحقيق أقصى إجراءات العدالة الجنائية.

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