«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تطلق برنامج «NextGen»

أبوظبي (وام)

أطلقت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي برنامج «نكست جين» (NextGen) الصيفي، وهو مبادرة تعليمية مدتها أسبوع واحد تقام في حرم الجامعة في أبوظبي، وتهدف إلى تعزيز معرفة طلبة المدارس الثانوية في الدولة، بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، واستكشاف التطبيقات العملية التي تسهم في رسم ملامح المستقبل.

يشارك في البرنامج 38 طالباً وطالبة من المتفوقين في الصفوف من العاشر إلى الثاني عشر، اختيروا من بين أكثر من 150 طالباً، مما يعكس الطبيعة التنافسية للبرنامج.

يخوض المشاركون تجارب تعليمية مبتكرة تشمل ورش عمل عملية وجلسات حوارية مع خبراء الجامعة، إلى جانب مشاريع جماعية تُحاكي تحديات حقيقية في مجالات الرعاية الصحية والتنقل والمناخ والصناعات الإبداعية.

ويركز برنامج «نكست جين» على ربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، إذ يستخدم الطلبة أدوات وتقنيات متقدمة، تشمل بايثون وجوجل كولاب وكاجل، لتحليل البيانات وفهم آليات تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي واختبارها.

يتناول البرنامج محاور مهمة تتعلق بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتحيزه، إضافة إلى استكشاف الفرص المهنية المستقبلية في هذا القطاع.

وقالت روضة المريخي، مدير إدارة التواصل في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: «صممنا هذا البرنامج ليكون منصة تحفيزية تُشعل فضول الطلبة فيما يخص المجالات المرتبطة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وحرصنا على إعداده بما يمكنهم من تطوير مهاراتهم التقنية، ومنحهم فرصة فريدة لاكتشاف إمكاناتهم في بيئة تعليمية ملهمة، هدفنا هو تزويدهم برؤية واقعية عن كيفية تسخير التكنولوجيا لصنع التغيير الإيجابي، في أحد أكثر المجالات تأثيراً في العالم، ولتشجيعهم على أن يكونوا من طلبة الجامعة وقادة الذكاء الاصطناعي في المستقبل».