تتويج الفائزين في مسابقة مزاينة الشيشي بـ«ليوا للرطب»

منطقة الظفرة (الاتحاد)

توجت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا للرطب الفائزين في مسابقة مزاينة الليمون، لفئتي المحلي والمنوع، والتي شهدت منافسات بين 69 مزرعة قدمت نحو 700 كيلوجرام من الليمون المنتج من مزارع الدولة لهذا الموسم، ضمن مسابقات الدورة الـ21 التي تقام في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

توج الفائزين، عبيد المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، والدكتور سعيد محسن المزروعي، مدير مكتب منطقة الظفرة في مركز النقل المتكامل، والمهندس محمد صالح الحضرمي، مدير إدارة كفاءة الطاقة والمياه بالإنابة في دائرة الطاقة، وعدد من المزارعين وعشاق المسابقات التراثية وزوار المهرجان.

وأسفرت النتائج في مزاينة رطب الشيشي عن فوز زايد عيسى مبارك المنصوري بالمركز الأول، وجاءت في المركز الثاني فاطمة سعيد محمد العرياني، وحلت في المركز الثالث سريعة عامر جديد المنصوري، ونال المركز الرابع معلا علي مرشد خميس المرر، وفي المركز الخامس عبدالله سعيد تريس المزروعي.

وكانت اللجنة المنظمة تسلمت نحو 500 كيلوغرام رطب، من 48 مزارعاً من مختلف أرجاء الدولة للمشاركة في المزاينة التي رصدت لها 15 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ 397 ألف درهم، حيث حصل الفائز الأول على 100 ألف درهم، والثاني على 75 ألفاً، والثالث 40 ألفاً.

وعلى صعيد متصل، تبدأ لجنة التحكيم في مهرجان ليوا للرطب، صباح اليوم الأربعاء، تسلم مشاركات المزارعين في مسابقتي مزاينة رطب الفرض «الشوط المفتوح» وفرض مزارع منطقة العين، فيما تُسلمت أمس الثلاثاء مشاركات مسابقتي مزاينة رطب الخلاص «الشوط المفتوح» وخلاص مزارع منطقة العين.