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علوم الدار

620 مشاركاً في «غراس الصيف»

شيخة المري
23 يوليو 2025 01:01

دبي (الاتحاد) 

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واصل برنامج «غراس الصيف»، الذي تنظمه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، تحقيق أهدافه التربوية والاجتماعية في موسمه الحالي، مسجلاً 620 مشاركة في أسبوعه الثاني، وسط بيئة تعليمية متكاملة تجسّد رؤية الدائرة في أن تكون أقرب إلى المجتمع، خاصة فئة النشء.
وقد أقيم البرنامج في 33 فصلاً دراسياً، تحت إشراف 45 معلمة، وبدعم من 77 متطوعة، ساهمن في تقديم 539 ورشة تعليمية وتفاعلية، بواقع 922 ساعة تعليمية، توزعت بين الجوانب القيمية، والأنشطة القرآنية، والبرامج المهارية.
وشهد الأسبوع الثاني، تنفيذ باقة من الورش التفاعلية الملهمة التي أضافت بعداً معرفياً وتثقيفياً ثرياً لتجربة المشاركين، حيث انطلقت بهم ورشة رحلة مع القمر والنجوم في جولة فلكية ممتعة مزجت بين العلم والدين، وعرّفتهم بأسس تحديد القبلة من خلال مواقع النجوم والأجرام السماوية.
كما فتحت ورشة الحصالة الذكية، آفاقاً جديدة في نفوس الطلبة نحو العطاء والعمل الإنساني، ورسّخت لديهم قيم التكافل والتطوع من سن مبكرة، بأسلوب بسيط وملهم.
أما ورشة «بناء مهمتك الفضائية»، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، فقد أطلقت خيال المشاركين نحو الفضاء الرحب، وعرّفتهم بأسرار المهام الفضائية بطريقة تفاعلية أثارت فضولهم العلمي، وعززت لديهم روح الطموح والانتماء لوطن يعتلي قمم الريادة، حيث كانت الورش عبارة عن محطات ملهمة صنعت فارقاً في وعي المشاركين، وجسّدت فلسفة البرنامج في ربط التعليم بالقيم، والمعرفة بالهوية.
وفي هذا السياق، أكدت شيخة سلطان المري، مسؤولة برنامج «غراس الصيف»، أن هذه الأرقام تعكس حجم الإقبال المجتمعي المتنامي على البرنامج، وتعزز ثقة أولياء الأمور في مضمونه التربوي، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى ترسيخ القيم والهوية الوطنية في نفوس الأبناء، ضمن بيئة تربوية آمنة ومحفّزة، تدمج التعليم بالترفيه، وتسهم في بناء جيل واعٍ، مسؤول، ومتمسك بهويته الدينية والوطنية.
ويُعد «غراس الصيف» إحدى المبادرات المجتمعية الرائدة التي تنفذها الدائرة سنوياً، لتنمية معارف الأطفال واليافعين خلال فترة الإجازة الصيفية، بالتعاون مع عدد من الجهات المحلية المعنية، وبما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة دبي في بناء الإنسان وتمكينه.

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