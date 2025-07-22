الأربعاء 23 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«حوارات نماء» تعزز المشاركة الفاعلة للنساء في المجتمع

جانب من الجلسة التوعوية (من المصدر)
23 يوليو 2025 01:01

الشارقة (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
برعاية رئيس الدولة.. «جائزة أبوظبي» تحتفي بمرور 20 عاماً على انطلاقها لتكريم أصحاب الأعمال الخيرة
إيقاف مكتبين استشاريين لمدة عام في رأس الخيمة

نظمت مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، في الجادة بالشارقة، أولى جلسات سلسلة «حوارات نماء»، المبادرة المجتمعية التي تستهدف رفع وعي النساء بمواضيع تمس حياتهن اليومية وتمكينهن من اتخاذ قرارات تعزز مشاركتهن الفاعلة في المجتمع.
جاءت الجلسة الأولى تحت عنوان «المرأة والمخاطر المالية.. فهم، وعي وتمكين»، مستهدفة النساء من عمر 18 عاما فما فوق، من مختلف الفئات المجتمعية.
أقيمت الجلسة بالشراكة مع دائرة القضاء في الشارقة، وقدمت خلالها القاضي الدكتورة سلامة راشد الكتبي، رئيس دائرة التفتيش القضائي في الدائرة، رؤية قانونية حول أبرز التحديات المالية التي تواجه المرأة وسبل الحماية القانونية التي يكفلها القانون.
وأكدت مريم الحمادي، المدير العام لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، أن التمكين يبدأ بالوعي، وأن المرأة الواعية مالياً وقانونياً قادرة على حماية مكتسباتها وتعزيز استقرارها الأسري والمجتمعي، مشيرة إلى أن «حوارات نماء» تسعى إلى تقديم محتوى تفاعلي يعزز المعرفة ويحفز على التغيير الإيجابي.
تتضمن السلسلة 5 جلسات هذا العام تُعقد ضمن ثلاثة محاور رئيسة المخاطر المالية، ومسيرة المرأة المهنية في مجالات التقنية والهندسة، وأدوات لزيادة الدخل باستخدام الذكاء الاصطناعي؛ بهدف بناء مجتمع داعم للمرأة، وتعزيز الوعي المجتمعي بدورها الحيوي.

الإمارات
الشارقة
مؤسسة نماء
مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة
مريم الحمادي
آخر الأخبار
أطفال يحاولون الحصول على طعام في مدينة خان يونس بغزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
وفاة 21 طفلاً «جوعاً» في غزة خلال 72 ساعة
23 يوليو 2025
رجل إطفاء يخمد نيران سيارات محترقة في أوديسا (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تستبعد إحراز تقدم في المفاوضات مع أوكرانيا
23 يوليو 2025
مسلحون قرب سيارة محترقة في السويداء - أرشيفية
الأخبار العالمية
مصدر أمني سوري: التهدئة في السويداء تُطبَّق بلا خروقات
23 يوليو 2025
جانب من اجتماع الجامعة العربية حول غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الجامعة العربية تطالب بوقف العدوان على غزة وضمان وصول المساعدات
23 يوليو 2025
جندي يمني مرابط في إحدى جبهات القتال بمحافظة مأرب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وزير الإعلام اليمني لـ«الاتحاد»: تحرير صنعاء من قبضة «الحوثي» ضرورة وطنية
23 يوليو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©