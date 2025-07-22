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943 ألف مستفيد من مشاريع «سقيا الإمارات» في تنزانيا

سعيد الطاير خلال ترؤسه الاجتماع (من المصدر)
23 يوليو 2025 01:01

دبي (الاتحاد)

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أعلن معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات»، أن عدد المستفيدين من مشاريع مؤسسة «سقيا الإمارات» في جمهورية تنزانيا الاتحادية بلغ أكثر من 943 ألف شخص.
وقال معاليه، خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للمجلس خلال عام 2025: «نسير وفق النهج الراسخ الذي أرساه المغفور له القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لمد أيادي العون إلى جميع المحتاجين والمحرومين حول العالم، وإحداث أثر إيجابي مستدام في حياة الملايين، من خلال تحفيز إيجاد حلول مستدامة لأزمة المياه العالمية وتنفيذ مشاريع ومبادرات إنسانية تعكس قيم العطاء والخير».
ويهدف المشروع الذي تنفذه «سقيا الإمارات» بمكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إلى توفير المياه النظيفة والصالحة للشرب لأكثر من مليون شخص في جمهورية تنزانيا الاتحادية، ومن المتوقع أن يتم إنجاز المشروع في الربع الثالث من عام 2025.
حضر الاجتماع أعضاء المجلس فهد عبد الرحمن بن سلطان، نائب الأمين العام لقطاع التنمية والتعاون الدولي في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، نائب رئيس المجلس، وسلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، والمهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس، قطاع الإنتاج «الطاقة والمياه» في هيئة كهرباء ومياه دبي، والمهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس، قطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، ومحمد عبد الكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة سقيا الإمارات.
وسلط الاجتماع الضوء على تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، 12 فائزاً من 8 دول في الدورة الرابعة من جائزة «محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه»، والتي تشرف عليها مؤسّسة «سقيا الإمارات»، والبالغ مجموع جوائزها مليون دولار أميركي، وتتضمن أربع فئات رئيسة.
وتناول الاجتماع إنجازات المؤسسة خلال أعوامها السابقة لتشجيع ابتكار حلول مستدامة للتصدّي لمشكلة ندرة المياه حول العالم، وتنفيذ مشاريع المياه المستدامة والمبادرات الإنسانية والمشاريع التنموية الهادفة إلى توفير المياه النظيفة والآمنة للمجتمعات الفقيرة والمنكوبة.
وصل عدد المستفيدين من مشاريع المؤسسة إلى نحو 15 مليون شخص في 37 دولة، من خلال تنفيذ أكثر من 1.000 مشروع مياه مستدام، وذلك منذ إطلاقها عام 2015.

سقيا الإمارات
الإمارات
مؤسسة سقيا الإمارات
تنزانيا
سعيد الطاير
الهلال الأحمر الإماراتي
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