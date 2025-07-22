تعاون بين «دبي العطاء» و«باي رو» لدعم التعليم

دبي (الاتحاد)

أعلنت «دبي العطاء»، المؤسسة الإنسانية العالمية التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، عن شراكة استراتيجية مع «باي رو» (PayRow)، شركة حلول الدفع التي تتخذ من دبي مقراً لها.

ومن خلال هذا التعاون، ستسهم «باي رو» بنسبة مئوية من رسوم الخدمات المالية من المعاملات المؤهلة لدبي العطاء، دعماً لرسالتها المتمثلة بتمكين الأطفال والشباب من خلال التعليم.

وعبر دمج العمل الإنساني في عملياتها الأساسية، تُبرهن «باي رو» على قدرة الشركات على مواءمة الربح مع الهدف وتعزيز ثقافة العطاء.

وقال الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء: «تُرسي هذه الشراكة معياراً جديداً لكيفية مساهمة ابتكارات القطاع الخاص في مواجهة التحديات العالمية، ومن خلال تحويل المدفوعات اليومية إلى فرصة للعطاء، تُسهّل (باي رو) على الشركات والأفراد المساهمة في التغيير الإيجابي. ونحن نثمّن ريادتهم والتزامهم باستخدام التكنولوجيا كقوة لعمل الخير».

من جانبه، قال غانم عيد بن وقية، الرئيس التنفيذي لشركة «باي رو»: «يُمثل تعاوننا مع (دبي العطاء) خطوةً مهمةً في تسخير الحلول الرقمية لدعم القضايا الإنسانية».