%41.1 زيادة في عدد ساعات المتدربين في قطاع النقل بعجمان

عجمان (الاتحاد)

أعلنت هيئة النقل في عجمان، ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المتدربين، ضمن برامجها التأهيلية، خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغ عددهم 1673 متدرباً، مقارنةً بـ 1186 متدرباً خلال الفترة نفسها من عام 2024، ما يمثل نسبة نمو بلغت 41.1%.

كما بلغ إجمالي الساعات التدريبية المنفذة 9867 ساعة خلال النصف الأول من العام، في إطار جهود «الهيئة» المستمرة لتطوير الكفاءات ورفع الجاهزية التشغيلية للعاملين في قطاع النقل.

وتوزع المتدربون على فئات رئيسة عدة، من ضمنها 761 سائقاً للحافلات المدرسية، و912 مشرفاً ومشرفة للنقل المدرسي، تلقوا جميعهم برامج تدريبية متخصصة في القيادة الآمنة، وإدارة الرحلات، والتعامل مع الطلبة وفق أعلى معايير السلامة.