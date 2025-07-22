اعتماد تشكيل الدورة الثانية من مجلس شباب «مؤسسات محمد بن خالد آل نهيان»

منطقة العين (وام)

أعلنت مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية، اعتماد تشكيل الدورة الثانية من «مجلس شباب مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان» لعام 2025؛ وذلك تنفيذاً لتوجيهات الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة المؤسسات، وبالشراكة مع المؤسسة الاتحادية للشباب.

وجاء الإعلان ضمن فعاليات الحفل الختامي لمبادرة «أسبوع العين للشباب 2025»، بحضور معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب.

وأكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، أن الدورة الأولى للمجلس، التي انطلقت في عام 2023، شكّلت تجربة رائدة ضمن البرامج المؤسسية لدعم العمل الشبابي، مشيرةً إلى أن هذه التجربة واحدة من المبادرات النوعية ضمن برامج المؤسسات الهادفة إلى دعم العمل الشبابي، وتعزيز الشراكات المؤسسية، وفي مقدمتها الشراكة مع المؤسسة الاتحادية للشباب.

وقالت إن هذا العمل يأتي انطلاقاً من الإيمان الراسخ بأن الشباب هم عماد المستقبل وقادته، وهو ما يؤكده دائماً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والذي يضع تنمية الشباب المعرفية، ودعم تجاربهم وتمكينهم في مختلف المجالات ضمن أولويات أجندة الدولة، باعتبارهم ركيزة أساسية في مسيرة التطور الوطني، وتحقيق مستهدفات الخطط الاستراتيجية لمستقبل الدولة.

وأضافت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، أنه مع إطلاق الدورة الثانية من مجلس شباب مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، تؤكد المؤسسات التزامها بمواصلة الاستثمار في قدرات الشباب وتطوير برامج نوعية تعزز من دورهم الفاعل في خدمة المجتمع، وذلك من خلال فتح آفاقهم للعمل والابتكار والمشاركة والتأثير في بناء وتطوير مستقبل وطننا الغالي دولة الإمارات.

ويهدف المجلس، الذي يضم كفاءات شبابية موهوبة ومؤهلة، إلى تقديم الدعم للشباب في استشراف المستقبل، والمساهمة في تطوير المبادرات التنموية الشبابية، وتحفيز الجيل الصاعد على المشاركة الفاعلة في مواجهة تحديات المستقبل، بما يواكب رؤى القيادة الرشيدة لبناء مستقبل مزدهر ومستدام.

ويضم المجلس في عضويته، سلطان الكعبي رئيس المجلس، وهند الظاهري نائب الرئيس، وعبدالله الكعبي المنسق العام، والأعضاء وهم: سلطان الظاهري، ونورة البلوشي، وشما الكعبي، وإبراهيم النقبي، وسلامة الشرياني، واليازية الشامسي، ومهرة السويدي.

ويهدف المجلس إلى تعزيز مشاركة الشباب في صياغة المبادرات التنموية، وتفعيل دورهم في مواجهة تحديات المستقبل، بما يواكب توجهات القيادة الرشيدة ورؤية الإمارات 2071 نحو مستقبل مزدهر ومستدام.