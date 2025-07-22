الأربعاء 23 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد الشرقي: تعزيز المواطَنة الإيجابية وترسيخ قيم التلاحم

محمد بن حمد في حديث مع شما المزروعي والحضور خلال اللقاء (وام)
23 يوليو 2025 01:03

الفجيرة (وام)

أخبار ذات صلة
برعاية رئيس الدولة.. «جائزة أبوظبي» تحتفي بمرور 20 عاماً على انطلاقها لتكريم أصحاب الأعمال الخيرة
إيقاف مكتبين استشاريين لمدة عام في رأس الخيمة

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة، معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، بحضور معالي سعيد بن محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة. 
وأكد سموه، خلال اللقاء، أهمية طرح المواضيع التي تناقش قضايا المجتمع، وتعزز المسؤولية المجتمعية وقيم المواطنة الإيجابية بين الأفراد، منوهاً بضرورة تفعيل العمل المشترك بين المؤسسات ذات العلاقة في القطاعات المختلفة، لدعم تمكين المجتمع وتحقيق أهدافه.
وأشار سموه، إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، للمبادرات المجتمعية التي تدعم نهوض الفرد وتمكينه على مستوى الإمارة، وتسهم في نشر قيم التلاحم والتكاتف في المجتمع، وتحقيق رؤية دولة الإمارات في هذا المجال.
وعبّرت معالي شما بنت سهيل المزروعي، عن سعادتها بلقاء سمو ولي عهد الفجيرة، مشيدة بجهود «مجلس محمد بن حمد الشرقي» في تنظيم الجلسات المعرفيّة التي تخدم الفرد والمجتمع، وتسهم في بناء مجتمع متماسك ومستقر.
وكان سمو ولي عهد الفجيرة، قد حضر جلسة بعنوان حوار المجتمع، في قصر الرميلة، نظمها مجلس شباب وزارة تمكين المجتمع بالتعاون مع مجلس محمد بن حمد الشرقي، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي سعيد بن محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة.
وأكد سموه أهمية فتح آفاق الحوار الذي يسلط الضوء على قضايا المجتمع، والقيم التي ترتقي ببنائه وتدعم نموه.
ونوه سموه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، بتعزيز القيم الوطنية، والعمل على تمكين الإنسان.
وألقت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، كلمة رئيسية عن منظومة تمكين المجتمع، أكدت فيها دور وزارة تمكين المجتمع في ترسيخ قيم المشاركة المجتمعية الفاعلة.

محمد الشرقي
الإمارات
محمد بن حمد الشرقي
ولي عهد الفجيرة
الفجيرة
وزارة تمكين المجتمع
شما المزروعي
المواطنة الإيجابية
آخر الأخبار
أطفال يحاولون الحصول على طعام في مدينة خان يونس بغزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
وفاة 21 طفلاً «جوعاً» في غزة خلال 72 ساعة
23 يوليو 2025
رجل إطفاء يخمد نيران سيارات محترقة في أوديسا (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تستبعد إحراز تقدم في المفاوضات مع أوكرانيا
23 يوليو 2025
مسلحون قرب سيارة محترقة في السويداء - أرشيفية
الأخبار العالمية
مصدر أمني سوري: التهدئة في السويداء تُطبَّق بلا خروقات
23 يوليو 2025
جانب من اجتماع الجامعة العربية حول غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الجامعة العربية تطالب بوقف العدوان على غزة وضمان وصول المساعدات
23 يوليو 2025
جندي يمني مرابط في إحدى جبهات القتال بمحافظة مأرب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وزير الإعلام اليمني لـ«الاتحاد»: تحرير صنعاء من قبضة «الحوثي» ضرورة وطنية
23 يوليو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©